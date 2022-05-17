9歲女童遭母親活活打死 身上多處還有比特犬咬痕

美國紐約布魯克林區近日驚傳，一名9歲女童不幸被親生母親活活打死。（圖擷取自@nypmetro推特）

2022/05/17 17:21

〔即時新聞／綜合報導〕美國近日驚傳一起人倫悲劇，一名9歲女童在家中被親生母親暴力毆打，警方獲報後立即趕往現場，只見女童已被打到奄奄一息，送醫急救後仍回天乏術，她的身上不但有多處被毆打過的傷痕，其中更出現不明的咬痕，警方懷疑是被女童家中飼養的比特犬咬傷所導致，而女童母親也在第一時間，被警方依謀殺罪逮捕歸案。

據《紐約郵報》 報導，這起悲劇發生在15日的美國紐約布魯克林區，警方下午1點接獲報案，位在皇冠高地（Crown Heights）的1間公寓傳出劇烈的碰撞聲響與爭吵聲，當他們抵達現場後發現，現年48歲的卡托（Shamaine Cato）把自己9歲的女兒吉法蘿（Shalom Guifarro）打到奄奄一息，警方見狀立即將女童送往醫院急救，但經搶救後仍宣告不治，而卡托也在第一時間就遭警方逮捕。

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警方表示，女童全身多處都有被毆打過的痕跡，在頭部、背部、手部遍布不少瘀傷，經法醫判定死因為被鈍器敲擊頭部後所造成的外傷，整起案件以謀殺案偵辦，目前卡托面臨謀殺、過失殺人、襲擊、危害兒童福利與非法持有武器等多項重罪的指控。

而位在案發公寓1樓的餐廳老闆哈布赫（Bart Hubbuch）表示，3年前卡托帶著2名女兒搬到了這裡，女童們對街坊鄰居都非常有禮貌，但大家不時聽見她們的母親在家裡朝她們大吼大叫，還不讓她們跟其他孩子一起玩，另外她們還有飼養比特犬，不過似乎沒有照顧很好，家中時常散發出惡臭味，而被鄰居投訴。

Mother charged in death of 9-year-old NYC girl https://t.co/h3UlXpCvQG pic.twitter.com/gvM1GZMyS0 — New York Post Metro （@nypmetro） May 16, 2022

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