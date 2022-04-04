屏東2歲女童遭疑似比特犬攻擊 被咬40多處傷勢嚴重

咬傷女童的狗外型很像比特犬。（讀者提供）

2022/04/04 14:05

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣崁頂鄉鹽館路昨天下午4點多，2歲的謝姓女童與4歲哥哥跟著林姓姑姑外出散步，突然出現一隻疑似比特犬衝出屋外直接攻擊女童，姑姑大聲呼救並奮勇護女童，住在附近將到長榮海運工作的一名年輕新生前往救援，當場還打斷一支棍子，但這隻疑似比特犬緊咬女童不放，女童全身被咬40多處，傷勢嚴重，現正在東港安泰醫院兒童病房救治。

警方調查，41歲林姓姑姑帶著2歲多的謝姓姪女及4歲的姪子，到家中附近散步，過崁頂鄉鹽館路時，陳姓飼主飼養的疑似比特犬突然衝出屋外，直接攻擊女童，咬著女童的右腹部、大腿不斷的撕咬，姑姑大叫奮力護女童並與犬隻拉扯，這時候附近鄰居聽到呼救聲，紛紛外出查看，一名即將到長榮海運工作的年輕新生與家人拿了木棍前往救援，為了讓狗鬆口，當場打斷了木棍，並且將女童抱起救出現場，這時女童的阿公也趕到現場並接過全身是血的女童，但是比特犬仍不斷的攻擊，直到許多人到場後才制伏。

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救援的長榮海運新生說，這隻疑似比特犬攻擊力相當強，女童被咬到全身是血，他打斷了木棍還阻止不了攻擊，女童被抱到哪裡就攻擊到哪裡，2、3名大人才壓制住攻擊的犬隻。

屏東縣消防局獲報抵達現場，女童的阿公抱女童等待救護車，女童滿臉是血、全身多處撕裂傷，女童阿公手也被狗咬抓傷，姑姑則因驚嚇過度，肢體無力躺在田裡無法走動，隨即將3人送往東港安泰醫院救治。

犬隻飼主陳姓男子稱，平常都有將狗用鐵鍊拴住鐵窗，未有掙脫紀錄，不知為何掙脫項圈與鐵鍊分離，他原在上廁所，聽到呼救聲隨即衝出協助將狗拉回，狗是從小撿來的，晶片登記是米克斯混種狗，由於這隻闖禍的狗外表與比特犬相似，縣府農業處獲報將前往鑑定，以確定刑責。

咬傷女童的地點就在馬路旁。（記者葉永騫攝）

勇救女童的長榮海運新生，手也被咬傷。（記者葉永騫攝）

阿公抱著全身是血被咬傷的女童等待救護車。（消防局提供）

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