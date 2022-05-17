東加海底火山爆發威力百年最強 地球有儀器記錄最大爆炸

確認東加火山是有儀器記錄以來的在地球大氣層內最大的一次爆炸。（路透）

2022/05/17 11:47

〔即時新聞／綜合報導〕南太平洋島國東加的「洪加湯加—洪加哈派」（Hunga Tonga-Hunga Ha’apai）海底火山14、15日兩度噴發，爆炸威力強大，美國和英國研究人員分析多種儀器所記錄到的數據，確認東加火山是有儀器記錄以來的在地球大氣層內最大的一次爆炸。

據《BBC》報導，最新一期美國《科學》（Science）雜誌刊登兩篇關於東加海底火山爆發的數據，發現該火山爆發所產生的大氣擾動可以與1883年的喀拉喀托火山爆發相比，論文主要作者、加利福尼亞大學聖塔芭芭拉分校博士馬托扎（Robin Matoza）表示：「東加海底火山爆發是一個真正的全球性事件，就像喀拉喀托一樣」，但現在我們擁有各種觀測儀器，包括氣壓感測器、地震儀、水下聽音器，以及監測地球的一系列衛星，這些記錄到的相關數據在現代歷史上前所未有。

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東加海底火山爆發連遠在1萬公里外的美國阿拉斯加都有人聽到隆隆聲，用於監督《全面禁止核試驗條約》到的全球壓力波監測數據顯示，東加海底火山噴發產生的大氣壓力波與蘇聯1961年試爆的沙皇炸彈威力相當，但持續的時間長4倍，壓力波在6天內繞地球4次。

確認東加火山噴發為有儀器記錄的地球大氣層內發生的「最大爆炸」，這百年一遇的火山爆發超過任何一次核爆試驗以及20世紀以來的其他火山噴發。

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