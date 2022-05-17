烏克蘭樂團奪冠後返鄉受熱烈歡迎 將拍賣獎盃籌軍費

卡路什樂團在比賽奪冠後光榮返鄉。（路透）

2022/05/17 09:44

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭民謠饒舌樂團「卡路什樂團」（Kalush Orchestra）拿下2022年「歐洲歌唱大賽」（Eurovision Song Contest）冠軍，同時也是烏克蘭第三度在「歐洲歌唱大賽」奪冠。卡路什樂團返回烏克蘭後，受到當地鄉親熱烈歡迎，同時他們計畫拍賣大賽獎盃，為烏克蘭籌措軍費。

根據《路透》報導，卡路什樂團名稱源自於伊萬諾-弗蘭科夫斯克州的城市卡路什（Kalush），在卡路什樂團奪冠後，當地居民也非常興奮。卡路什樂團16日從波蘭返回烏克蘭，並在利維夫州（Lviv Oblast）的克拉科韋齊鎮（Krakovets）接受烏克蘭國家邊境防衛隊與民眾的熱烈歡迎，並獻上代表烏克蘭國旗顏色的藍黃花束。

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樂團主唱普修克（Oleh Psiuk）的女友也前來迎接，兩人也開心擁抱親吻。普修克提到，卡路什樂團計畫拍賣歐洲歌唱大賽的獎盃，為烏克蘭募集軍費，普修克說，他希望募集到數十萬美元，「有人可能準備捐款，讓他們擁有這座獎盃可以激勵他們捐得更多一點，有人也可能想說，在家裡擁有一個2022年歐洲歌唱大賽冠軍的獎盃很酷」。

卡路什樂團返鄉後在克拉科韋齊鎮接受烏克蘭國家邊境防衛隊的熱烈歡迎。（路透）

樂團主唱普修克的女友也前來迎接，兩人開心擁吻。（路透）

烏克蘭國家邊境防衛隊獻上代表烏克蘭國旗顏色的藍黃花束。（路透）

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