烏克蘭樂團奪冠後返鄉受熱烈歡迎 將拍賣獎盃籌軍費
2022/05/17 09:44
〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭民謠饒舌樂團「卡路什樂團」（Kalush Orchestra）拿下2022年「歐洲歌唱大賽」（Eurovision Song Contest）冠軍，同時也是烏克蘭第三度在「歐洲歌唱大賽」奪冠。卡路什樂團返回烏克蘭後，受到當地鄉親熱烈歡迎，同時他們計畫拍賣大賽獎盃，為烏克蘭籌措軍費。
根據《路透》報導，卡路什樂團名稱源自於伊萬諾-弗蘭科夫斯克州的城市卡路什（Kalush），在卡路什樂團奪冠後，當地居民也非常興奮。卡路什樂團16日從波蘭返回烏克蘭，並在利維夫州（Lviv Oblast）的克拉科韋齊鎮（Krakovets）接受烏克蘭國家邊境防衛隊與民眾的熱烈歡迎，並獻上代表烏克蘭國旗顏色的藍黃花束。
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樂團主唱普修克（Oleh Psiuk）的女友也前來迎接，兩人也開心擁抱親吻。普修克提到，卡路什樂團計畫拍賣歐洲歌唱大賽的獎盃，為烏克蘭募集軍費，普修克說，他希望募集到數十萬美元，「有人可能準備捐款，讓他們擁有這座獎盃可以激勵他們捐得更多一點，有人也可能想說，在家裡擁有一個2022年歐洲歌唱大賽冠軍的獎盃很酷」。