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    抵禦俄軍入侵堅守82天 亞速鋼鐵廠傷兵開始撤離

    亞速鋼鐵廠內的烏軍傷兵，已於16日開始撤離。（路透）

    亞速鋼鐵廠內的烏軍傷兵，已於16日開始撤離。（路透）

    2022/05/17 07:19

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭東南部港口城市馬立波（Mariupol）的亞速鋼鐵廠（Azovstal）是烏軍在該城的最後據點，連日來持續遭受俄軍攻擊，廠區內傷兵滿營，各方皆呼籲對鋼鐵廠內傷兵進行人道救援行動。而最新消息指出，廠區內受傷烏軍自16日開始撤離。

    綜合外媒報導，烏克蘭國防部副部長馬雅爾（Hanna Malyar）指出，已有超過260名烏軍從亞速鋼鐵廠撤出，其中53人重傷，重傷者被送到頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）的一處醫院進行治療，另外211人透過人道主義走廊被帶到俄羅斯所占領的小鎮奧列尼夫卡（Olenivka），未來再透過交換程序讓他們返回家鄉。馬雅爾表示，目前仍有部分烏軍守在亞速鋼鐵廠內，未來救援行動會持續進行。

    馬雅爾對那些在鋼鐵廠內死守的烏軍表達感謝，她說：「感謝馬立波守護者，烏克蘭獲得建立預備隊、重組部隊和接受盟友援助的關鍵時間，馬立波守護者也全面完成了指揮部所下達的所有任務。不幸的是，我們沒有機會通過軍事手段解除對亞速鋼鐵廠的封鎖。整個烏克蘭和全世界最重要的共同任務就是拯救馬立波守護者的生命。」

    亞速營表示，儘管困難重重，馬立波守軍仍然完成上級下達的命令，在俄軍入侵後的82天裡分散敵人的壓倒性力量，為烏克蘭其他地區爭取時間，讓他們和俄羅斯軍隊作戰及取得西方軍援。烏克蘭總統澤倫斯基也對此強調：「烏克蘭需要烏克蘭英雄活著，這就是我們的原則。」

    俄媒《俄新社》報導指出，俄羅斯國防部5月16日與那些被封鎖在亞速鋼鐵廠境內的烏克蘭軍人代表進行談判，針對撤離傷兵達成協議。

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