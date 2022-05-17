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    芬蘭、瑞典入北約成定局！傳俄羅斯已於邊境部署核彈

    俄羅斯社交平台16日傳出俄方正要在距離芬蘭邊境約48公里的維堡部署伊斯坎德爾飛彈。（路透）

    俄羅斯社交平台16日傳出俄方正要在距離芬蘭邊境約48公里的維堡部署伊斯坎德爾飛彈。（路透）

    2022/05/17 00:38

    〔即時新聞／綜合報導〕在芬蘭和瑞典雙雙宣布將遞交申請加入北約，俄羅斯威脅將有所回應後，俄國的社交平台流傳一部影片，聲稱有俄國的可攜帶核彈頭的飛彈正部署到靠近芬蘭邊境的城市維堡（Vyborg）。

    根據《每日郵報》 報導，上週芬蘭總理馬林（Sanna Marin）和總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）聯合宣布將申入北約，瑞典首相安德森（Magdalena Andersson）16日也表示跟進芬蘭遞交申請。對此，俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）週一警告，如果北約將任何軍事或基礎設施擴展到任何一個鄰近俄國的國家，俄方將做出「回應」。

    與此同時，俄羅斯社交平台上週一也出現一段影片，可以看到可攜帶核武器伊斯坎德爾（Iskander）短程彈道飛彈正在俄國邊境地區移動，網上消息稱該飛彈正朝距離芬蘭邊境約48公里的維堡前進，芬蘭首都赫爾辛基（距維堡約217公里）在其射程範圍內。

    據悉，伊斯坎德爾飛彈最遠射程約483公里，雖然射程短，但突破反飛彈攔截系統的能力佳，俄國軍方宣稱「世界上沒有能攔截伊斯坎德爾的方法存在」。

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