芬蘭瑞典想入北約 布林肯：只要提出申請就能通過

針對瑞典和芬蘭有意加入北大西洋公約組織（NATO），美國國務卿布林肯15日表示，他相信只要瑞典和芬蘭提出申請，兩國就能加入北約。（美聯社）

2022/05/16 08:06

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭超過80天，針對瑞典和芬蘭有意加入北大西洋公約組織（NATO），美國國務卿布林肯（Antony Blinken）15日表示，雖然有成員表達不同意見，但他相信只要瑞典和芬蘭提出申請，兩國就能加入北約。

受到烏俄戰爭影響，長期保持中立的北歐兩國芬蘭及瑞典皆有意加入北約，但土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）對此卻表達反對意見，艾多根13日時聲稱，芬蘭、瑞典為「恐怖組織」所在地。由於北約30個成員國必須一致同意發出邀請函，才會展開入會談判，因此也有外媒分析，艾多根並非真的反對，而是想以此為籌碼索取好處，像是尋求美國讓步出售F-35戰機，或針對敘利亞庫德族達成某種協議等。

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據外媒報導，雖然土耳其表達反對意見，不過布林肯15日在結束北約各國外長於柏林的會議後對媒體表示，他已就芬瑞兩國申請加入北約一事與土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）進行交談，雖然他並未透露外長會議以及與土國外長會談的具體內容，但布林肯表示，幾乎所有與會者都對芬瑞兩國加入北約表達強烈支持，並稱只要芬瑞兩國正式提出申請，他有信心可以達成共識。

針對瑞典和芬蘭有意加入北大西洋公約組織（NATO），北約各國外長在柏林召開會議進行討論。（法新社）

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