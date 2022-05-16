為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    芬蘭瑞典想入北約 布林肯：只要提出申請就能通過

    針對瑞典和芬蘭有意加入北大西洋公約組織（NATO），美國國務卿布林肯15日表示，他相信只要瑞典和芬蘭提出申請，兩國就能加入北約。（美聯社）

    針對瑞典和芬蘭有意加入北大西洋公約組織（NATO），美國國務卿布林肯15日表示，他相信只要瑞典和芬蘭提出申請，兩國就能加入北約。（美聯社）

    2022/05/16 08:06

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭超過80天，針對瑞典和芬蘭有意加入北大西洋公約組織（NATO），美國國務卿布林肯（Antony Blinken）15日表示，雖然有成員表達不同意見，但他相信只要瑞典和芬蘭提出申請，兩國就能加入北約。

    受到烏俄戰爭影響，長期保持中立的北歐兩國芬蘭及瑞典皆有意加入北約，但土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）對此卻表達反對意見，艾多根13日時聲稱，芬蘭、瑞典為「恐怖組織」所在地。由於北約30個成員國必須一致同意發出邀請函，才會展開入會談判，因此也有外媒分析，艾多根並非真的反對，而是想以此為籌碼索取好處，像是尋求美國讓步出售F-35戰機，或針對敘利亞庫德族達成某種協議等。

    據外媒報導，雖然土耳其表達反對意見，不過布林肯15日在結束北約各國外長於柏林的會議後對媒體表示，他已就芬瑞兩國申請加入北約一事與土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）進行交談，雖然他並未透露外長會議以及與土國外長會談的具體內容，但布林肯表示，幾乎所有與會者都對芬瑞兩國加入北約表達強烈支持，並稱只要芬瑞兩國正式提出申請，他有信心可以達成共識。

    針對瑞典和芬蘭有意加入北大西洋公約組織（NATO），北約各國外長在柏林召開會議進行討論。（法新社）

    針對瑞典和芬蘭有意加入北大西洋公約組織（NATO），北約各國外長在柏林召開會議進行討論。（法新社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    力挺烏克蘭！ 布林肯飛抵德國準備參與北約外長會議
    2022/05/15 13:42

    力挺烏克蘭！ 布林肯飛抵德國準備參與北約外長會議
    時機敏感！ 北約在挪威「酷寒反應」演習 俄拒派觀察員出席
    2022/03/14 20:51

    時機敏感！ 北約在挪威「酷寒反應」演習 俄拒派觀察員出席

    十四期絕美綠海無價 成豪客置產首選
    增援北約東線 德國增派350名士兵進駐立陶宛
    2022/02/07 23:35

    增援北約東線 德國增派350名士兵進駐立陶宛
    若俄軍續留白俄境內 北約將考慮增兵
    2022/02/07 22:19

    若俄軍續留白俄境內 北約將考慮增兵

    降肉！九天玄女下凡唯一指定美味
    北約秘書長將卸任 年底接任挪威央行總裁
    2022/02/04 21:55

    北約秘書長將卸任 年底接任挪威央行總裁
    若烏俄開戰......北約秘書長：我們不會派兵到烏克蘭
    2022/01/30 19:17

    若烏俄開戰......北約秘書長：我們不會派兵到烏克蘭
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播