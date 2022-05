力挺烏克蘭！ 布林肯飛抵德國準備參與北約外長會議

2022/05/15 13:42

〔即時新聞/綜合報導〕為了力挺烏克蘭,美國國務卿布林肯(Antony Blinken)已於稍早抵達德國,準備參加北約(NATO)外長的非正式會議。

據布林肯的推特貼文指出:「我已抵達柏林(Berlin),我將與北約組織內的各國外交部長,進行非正式的會面,外長們將討論我們的聯盟,如何透過持續的行動,應對俄羅斯對烏克蘭的無端侵略。」

請繼續往下閱讀...

另據《半島電視台》報導,布林肯目前已抵達德國柏林,準備與北約各國外長,進行非正式的會議,會中將討論考慮讓芬蘭及瑞典加入NATO這個軍事聯盟;同時,也將商議如何讓北約在不捲入「烏俄戰爭」的狀況下,支持烏克蘭。

I have arrived in Berlin where I will informally meet with @NATO foreign ministers to discuss our alliance and sustained action to address Russia’s unprovoked aggression against Ukraine.