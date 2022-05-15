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    力挺烏克蘭！ 布林肯飛抵德國準備參與北約外長會議

    美國國務卿布林肯（見圖），稍早已飛抵德國柏林，準備與北約各國外長，進行非正式的會議。（法新社）

    美國國務卿布林肯（見圖），稍早已飛抵德國柏林，準備與北約各國外長，進行非正式的會議。（法新社）

    2022/05/15 13:42

    〔即時新聞／綜合報導〕為了力挺烏克蘭，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）已於稍早抵達德國，準備參加北約（NATO）外長的非正式會議。

    據布林肯的推特貼文指出：「我已抵達柏林（Berlin），我將與北約組織內的各國外交部長，進行非正式的會面，外長們將討論我們的聯盟，如何透過持續的行動，應對俄羅斯對烏克蘭的無端侵略。」

    另據《半島電視台》報導，布林肯目前已抵達德國柏林，準備與北約各國外長，進行非正式的會議，會中將討論考慮讓芬蘭及瑞典加入NATO這個軍事聯盟；同時，也將商議如何讓北約在不捲入「烏俄戰爭」的狀況下，支持烏克蘭。

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