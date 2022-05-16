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    芬蘭將申請加入北約 美國會兩黨強力支持

    美國共和黨參議院領袖麥康諾表示，美國會兩黨皆強力支持芬蘭加入北約。（美聯社）

    美國共和黨參議院領袖麥康諾表示，美國會兩黨皆強力支持芬蘭加入北約。（美聯社）

    2022/05/16 19:19

    〔即時新聞／綜合報導〕受到烏克蘭遭俄羅斯入侵影響，長期保持中立的北歐兩國芬蘭及瑞典皆有意加入北約，芬蘭總統和總理昨天（15日）更正式宣布將遞出申請。對此，美國共和黨參議院領袖麥康諾（Mitch McConnell）今天（16日）訪問芬蘭時表示，美國會兩黨皆強力支持芬蘭加入北約。

    根據《CNN》報導，美共和黨參議院領袖麥康諾週一到訪芬蘭首都赫爾辛基（Helsinki），與該國總統尼尼斯托（Sauli Niinistö）會晤並舉行聯合記者會。麥康諾表示，芬蘭議會今天就加入北約的議題進行討論，對於該國來說是「歷史性的一天」，「而我可以很肯定的說，美國國會兩黨（民主、共和）皆強烈支持芬蘭加入這個世界上最成功的軍事聯盟。」

    麥康諾接著說：「芬蘭能為北約帶來很多東西，講明白點，芬蘭的加入很大程度的加強整個軍事聯盟，我很榮幸能在貴國正式提出申請的那一天到來前先行訪問這裡。」

    尼尼斯托則表示，他與麥康諾進行非常有意義的討論，不僅涉及芬蘭加入北約的話題，還談到受到全球關注的烏克蘭問題。

    麥康諾最後則透露，他預計美國參議院會在本週批准一項由兩黨共同提供400億美元（約新台幣1.2兆）援助烏國的計畫。

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