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    烏克蘭勇奪2022歐洲歌唱大賽冠軍 澤倫斯基：勇氣令世界敬佩

    「卡路什樂團」代表烏克蘭拿下2022歐洲歌唱大賽冠軍。（法新社）

    「卡路什樂團」代表烏克蘭拿下2022歐洲歌唱大賽冠軍。（法新社）

    2022/05/15 10:13

    〔即時新聞／綜合報導〕每年舉辦1次的「歐洲歌唱大賽」（Eurovision Song Contest）14日在義大利杜林（Turin）舉辦總決賽，烏克蘭民謠饒舌樂團「卡路什樂團」（Kalush Orchestra）以總分631分奪冠，這也是烏克蘭自2004年和2016年後，第三度在「歐洲歌唱大賽」奪冠。烏克蘭總統澤倫斯基祝賀「卡路什樂團」，並強調：「烏克蘭的勇氣令世界敬佩，我們的音樂正征服歐洲。」

    綜合外媒報導，由於烏克蘭遭到俄羅斯入侵，舉辦「歐洲歌唱大賽」的歐洲廣播聯盟（EBU）2月底宣布，禁止俄羅斯及白俄羅斯參加今年賽事。來自烏克蘭的「卡路什樂團」在本屆賽事中一直是奪冠熱門，並在決賽演唱融合饒舌與烏克蘭傳統民謠的歌曲「Stefania」，以總分631分拿下冠軍。

    「Stefania」的創作理念原先是為了向樂團主唱普修克（Oleh Psiuk）的母親致敬，後來被重新用於替烏克蘭加油，以烏克蘭民謠、傳統長笛與現在饒舌說唱及節奏結合，展現出屬於卡路什樂團的獨特風格。普修克在總決賽演出的最後在台上疾呼：「請幫助烏克蘭和馬立波，現在就幫助亞速鋼鐵廠！」針對普修克在台上的請求，在鋼鐵廠堅守的亞速營士兵也透過社群軟體Telegram表達感謝：「感謝卡路什的支持，榮耀歸於烏克蘭。」

    在發表得獎感言時，普修克則說：「感謝您支持烏克蘭，這場勝利屬於每一個烏克蘭人，願榮耀歸於烏克蘭。」卡路什樂團最初在烏克蘭全國選拔賽中名列第二，但因為第一名的表演團體曾前往克里米亞半島旅遊，被烏克蘭官方取消資格，卡路什樂團因此遞補，代表烏克蘭參加歐洲歌唱大賽。

    由於歐洲歌唱大賽的獲勝國家擁有下一屆賽事主辦權，但烏克蘭是否能舉辦仍未有定案，過去也曾經出現奪冠國拒絕主辦下屆賽事的狀況，通常會由其他國家接替。針對2023年歐洲歌唱大賽舉辦事宜，歐洲廣播聯盟表示尚未做出任何決定。不過澤倫斯基表示，明年烏克蘭將主辦賽事，將盡一切努力在馬立波接待參賽者與嘉賓，「我敢肯定地說，我們會帶著勝利的和弦戰勝敵人」。

    「卡路什樂團」主唱普修克（頭戴粉紅漁夫帽者）在演出最後在台上疾呼：「請幫助烏克蘭和馬立波，現在就幫助亞速鋼鐵廠！」（美聯社）

    「卡路什樂團」主唱普修克（頭戴粉紅漁夫帽者）在演出最後在台上疾呼：「請幫助烏克蘭和馬立波，現在就幫助亞速鋼鐵廠！」（美聯社）

    烏克蘭總統澤倫斯基祝賀「卡路什樂團」，並強調：「烏克蘭的勇氣令世界敬佩。」（路透）

    烏克蘭總統澤倫斯基祝賀「卡路什樂團」，並強調：「烏克蘭的勇氣令世界敬佩。」（路透）

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