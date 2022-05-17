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    加州槍擊案》生命最後一刻仍救人 台裔醫生「留下妻兒」英勇犧牲

    當地警方稱鄭姓醫師英勇犧牲。（美聯社）

    當地警方稱鄭姓醫師英勇犧牲。（美聯社）

    2022/05/17 10:16

    〔即時新聞／綜合報導〕美國加州橘郡15日發生槍擊案，嫌犯周文偉（David Wenwei Chou，音譯）疑似不滿中國和台灣之間的政治緊張局勢，前往「爾灣台灣基督長老教會」（Irvine Taiwanese Presbyterian Church）犯案，造成1死5傷的悲劇，死者確認為台裔鄭姓醫師John Cheng，他當時為了阻止周文偉的暴行而犧牲自我。

    綜合外媒報導，相關單位已經確認，15日在加州槍擊案中，遭槍手殺害的男子是52歲的台裔鄭姓醫師John Cheng，他身後留下妻子和兩個孩子，橘郡警方表示，John Cheng是一位著名的醫生，專攻運動醫學，警長巴恩斯（Don Barnes）更嘆他是一位英雄。

    警方指出，當時鄭姓醫師衝向槍手，試圖解除他的武裝，結果遭到殺害，假如沒有他的英勇與犧牲，無疑會出現更多受害者，更讓人不捨的是，鄭姓醫師平時不常去該間教會，當天是為了陪伴90多歲的母親才到場，不料卻發生悲劇。

    加州醫學協會發表聲明，指出美國持續受到槍枝暴力問題所擾，醫師經常站在前線，治療遭受槍擊的受害人，如今鄭姓醫師採取英勇的行動，阻止一起槍支暴力行為，加州醫學協會對鄭姓醫師的家人、朋友、同事與患者表示最深的哀悼。

    鄭姓醫師的病患聽聞噩耗，難過落淚。（法新社）

    鄭姓醫師的病患聽聞噩耗，難過落淚。（法新社）

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