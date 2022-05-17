加州教會槍擊案凶嫌身分曝光 警：為外省第二代仇視台灣

美國加州橘郡拉古納伍茲市（Laguna Woods）一座基督教長老會教堂15日傳出槍擊事件，造成1人死亡、5人受傷。（美聯社）

2022/05/17 07:31

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州橘郡拉古納伍茲市（Laguna Woods）一座基督教長老會教堂15日傳出槍擊事件，造成1人死亡、5人受傷，橘郡警方稱，嫌犯為住在拉斯維加斯、68歲的周文偉（David Wenwei Chou，音譯），作案動機出自政治動機，疑似不滿中國和台灣之間的政治緊張局勢。據了解，周文偉是台灣移民美國的外省第二代。

拉古納伍茲位於洛杉磯東南方約80公里處，「爾灣台灣基督長老教會」（Irvine Taiwanese Presbyterian Church）近40名會眾，當日下午約1時30分正在事發地點「日內瓦長老會教堂」（Geneva Presbyterian Church）舉行禮拜後的午餐會，在場多為台裔人士。凶嫌以鐵鏈封住門口，用強力膠破壞鎖具，對著在場的長輩們開槍。

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綜合媒體報導，橘郡警長巴恩斯（Donald Barnes）16日表示，非教會常客的周文偉單獨行動，使用2把手槍和汽油彈，犯案動機疑似不滿中國和台灣之間的政治緊張局勢。爾灣台灣基督長老教會約有100多名教友，多為高知識分子，教會活動使用的主要語言為台語。

橘郡警方說，周文偉的家人在1949年後從中國移居台灣，他移民美國前曾在台灣生活一陣子，妻子和小孩都在台灣，目前一個人住在拉斯維加斯，因為年輕時在台灣「不受歡迎」（not well received），可能因此開始仇視台灣。警方在周文偉的車上找到的中文紙條顯示，周文偉不認為「台灣是一個獨立於中國的國家」。

周文偉被控涉嫌1項謀殺罪和5項殺人未遂罪，設定保釋金為100萬美元。橘郡地方檢察官辦公室訂於23日正式提起公訴。

住在拉斯維加斯、68歲的嫌犯周文偉（David Wenwei Chou，音譯）。（圖擷取自橘郡警局）

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