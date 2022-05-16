氣死普廷！喬治亞將獲邀參加北約峰會

北約組織副秘書長吉歐阿納證實，喬治亞將獲邀出席馬德里領袖峰會。（法新社）

2022/05/16 19:54

〔編譯陳成良／綜合報導〕北約組織副秘書長吉歐阿納（Mircea Geoana）證實，6月29至30日在西班牙馬德里舉行的北約領袖高峰會，喬治亞共和國將獲邀出席！

喬治亞和烏克蘭都被俄羅斯侵略，部分領土遭占領，2008年俄羅斯出兵喬治亞與這次侵略烏克蘭，主因都是兩國尋求加入北約。

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據《歐洲真相》報導，吉歐阿納在柏林舉行的北約外長會議之前作此表述。他強調，邀喬治亞參加北約峰會的決定，是北約開放政策的一環。

他在回答喬治亞記者提問時說：「北約始終尊重各國選擇自己道路的權利。喬治亞是能力增強的合作夥伴，與北約有著長期的關係。」

當年烏克蘭、喬治亞皆積極尋求加入北約，而北約在納入了包含保加利亞、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、羅馬尼亞、斯洛伐克、斯洛維尼亞等7個前華約成員國後，在2008年也表達了接納烏克蘭及喬治亞的高度興趣，因此引發俄羅斯的警覺與反對。

2008年4月，北約在羅馬尼亞布加勒斯特舉行的領袖高峰會期間曾表示，喬治亞在符合相關標準的情況下，可以加入北約，此舉觸動莫斯科敏感神經。

同年8月8日北京奧運會當天，俄國總統普廷玩了一手1930年代希特勒蠶食捷克的老辦法，先是指控喬治亞對境內南奧賽提亞（South Ossetia）與阿布哈茲（Abkhazia）兩個俄裔人口占多數的區域進行種族屠殺，接著普廷又趁南奧賽提亞與中央政府的齟齬演變軍事衝突之際，火速派遣俄羅斯軍隊介入，並承認南奧塞提亞以及阿布哈茲獨立，導致喬治亞因此喪失大片領土。

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