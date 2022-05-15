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    喬治亞分離地區 717舉行入俄公投

    喬治亞親俄分離地區南奧塞提亞的現任領袖比比洛夫（左）十三日宣布已簽署法令訂七月十七日就入俄議題舉行公民投票。（路透檔案照）

    喬治亞親俄分離地區南奧塞提亞的現任領袖比比洛夫（左）十三日宣布已簽署法令訂七月十七日就入俄議題舉行公民投票。（路透檔案照）

    2022/05/15 05:30

    〔編譯周虹汶／綜合報導〕喬治亞親俄分離地區南奧塞提亞的現任領袖比比洛夫（Anatoly Bibilov）十三日宣布，基於加入俄國乃當地人民「歷史宿願」，他已簽署法令訂七月十七日就入俄議題舉行公民投票。

    上週末選舉確定連任無望的比比洛夫早在三月卅日做出公投預告。儘管喬治亞抗議，他十三日仍透過通訊軟體正式宣布，七月公投將滿足法律要求並「改變生命」，「我們要回家了，歸於俄羅斯。」

    勝選的南奧塞提亞新領導人拉果耶夫（Alan Glagoev）十一日曾保守表示，有賴「戰略夥伴」俄國給出訊號，「只要瞭解時機已到，我們一定會舉行這項公投。」豈料比比洛夫在下台前先發制人。

    南奧塞提亞是前蘇聯時期的喬治亞自治州之一，喬治亞一九九○年籌備脫離蘇聯獨立時，該親俄地區即於該年九月片面宣布獨立，但普遍未獲國際承認。喬治亞和南奧塞提亞二○○八年八月多次交火後引發俄國介入，儘管兩國月中停火，俄國廿六日承認南奧塞提亞獨立，喬國隔月宣布與俄斷交。

    南奧塞提亞 循克里米亞方式入俄

    美聯社指出，南奧塞提亞正循一四年克里米亞道路：該半島原屬烏克蘭，但當時在俄國軍隊控制下舉行公投，宣稱九十七％贊成併入俄國，俄隨即併吞克里米亞。

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