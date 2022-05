2022/05/15 16:27

〔即時新聞/綜合報導〕印度外交部13日宣布,駐烏克蘭大使館將於5月17日重返基輔,恢復運作。

據《印度駐烏克蘭大使館》推特貼文指出:「很高興宣布,印度大使館很快將會重返基輔(Kyiv),印度駐烏克蘭大使館將於2022年5月17日,恢復在基輔運作。」

另據《CNN》報導,由於俄羅斯侵略烏克蘭,導致首都基輔附近的暴力情勢升溫,因此印度駐烏克蘭大使館於3月13日,暫時搬遷至波蘭首都華沙(Warsaw)。

Glad to announce the return of Embassy of India to Kyiv soon. The Embassy will resume its operation in Kyiv with effect from May 17, 2022.@MFA_Ukraine @MEAIndia @DDNewslive @DDNational @PTI_News