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    伊朗多個城市持續抗議食物價格飆漲 至少1死

    2022/05/15 03:45

    〔中央社〕社群媒體貼文顯示，伊朗多個城市14日繼續出現民眾抗議食物價格飆漲，且一位議員告訴當地媒體，西南部省分示威抗議造成一人死亡。

    伊朗當局上週削減對進口小麥的國家補貼，導致各種麵粉製主食價格暴漲高達300%，引發民眾示威抗議。伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）政府也調高諸如食用油和乳製品等基本商品價格。

    根據在社群媒體上傳的影片，北部城市拉希特（Rasht）、中部城鎮法爾桑（Farsan）和東北部城市內沙布爾（Neyshabur）是受示威抗議影響最嚴重地區。

    其中一段影片顯示，抗議民眾高喊「萊希，要有點羞恥心，別再掐住這個國家！」路透社無法獨立驗證影片真偽。

    當地議員艾威（Ahmad Avai）告訴半官方伊朗勞工新聞通訊社（ILNA），西南部產油省分胡齊斯坦（Khuzestan）迪士福市（Dezful），有一人於抗議期間死亡。

    國營媒體稍早前表示，迪士福市維安部隊驅散約300名抗議民眾，12日晚有15人被捕。

    自從俄羅斯於2月24日揮軍入侵烏克蘭以來，全球小麥價格大幅攀漲，加重伊朗的小麥補貼成本。

    伊朗官員也把價格大幅飆漲，歸咎於大量走私獲補貼麵粉至鄰國伊拉克和阿富汗。1110515

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