為何放棄不結盟？芬蘭外長：俄羅斯入侵烏克蘭是轉捩點

2022/05/12 22:47

〔即時新聞/綜合報導〕芬蘭政府今(12)日終於宣布,將申請加入北大西洋公約組織(NATO);芬蘭外交部長哈維斯托(Pekka Haavisto)解釋了為甚麼芬蘭決定棄守不結盟政策,轉而尋求成為北約聯盟的一員,其中關鍵就是鄰國俄羅斯入侵烏克蘭。

哈維斯托在芬蘭首都赫爾辛基(Helsinki)接受英國廣播公司(BBC)記者艾德勒(Katya Adler)訪問時表示,「這18年來,我們一直提到,如果芬蘭鄰近區域或是波羅的海地區的安全狀況發生變化,我們就會考慮北約的會員資格,所以在心態層面上,我們已經準備好了,只不過之前並沒有加強國防的需要......一直到俄羅斯入侵烏克蘭,這改變了許多芬蘭人的想法。」

哈維斯托還提到,芬蘭過去與俄羅斯在共享國界線上有著良好的合作,但現在雙方關係可說是「相敬如冰」,另外芬蘭人民也對烏克蘭感同身受,因為二戰時期以俄羅斯為主體的蘇聯曾入侵過芬蘭。

哈維斯托最後點出,縱使芬蘭與瑞典成為了北約的一份子,俄羅斯也不該將兩國視作威脅。「我們是熱愛和平的國家,我們與俄羅斯之間保持著和平的國界線。我們也期待未來能跟俄羅斯進行正常的合作」

European security situation has changed. In this new situation it is important to do everything for the security of Finland. Therefore, I support Finland’s membership in Nato.