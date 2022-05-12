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    為何放棄不結盟？芬蘭外長：俄羅斯入侵烏克蘭是轉捩點

    芬蘭外交部長哈維斯托表示，歐洲的情勢已經發生了變化，因此芬蘭將向北約申請入會。（歐新社）

    芬蘭外交部長哈維斯托表示，歐洲的情勢已經發生了變化，因此芬蘭將向北約申請入會。（歐新社）

    2022/05/12 22:47

    〔即時新聞／綜合報導〕芬蘭政府今（12）日終於宣布，將申請加入北大西洋公約組織（NATO）；芬蘭外交部長哈維斯托（Pekka Haavisto）解釋了為甚麼芬蘭決定棄守不結盟政策，轉而尋求成為北約聯盟的一員，其中關鍵就是鄰國俄羅斯入侵烏克蘭。

    哈維斯托在芬蘭首都赫爾辛基（Helsinki）接受英國廣播公司（BBC）記者艾德勒（Katya Adler）訪問時表示，「這18年來，我們一直提到，如果芬蘭鄰近區域或是波羅的海地區的安全狀況發生變化，我們就會考慮北約的會員資格，所以在心態層面上，我們已經準備好了，只不過之前並沒有加強國防的需要......一直到俄羅斯入侵烏克蘭，這改變了許多芬蘭人的想法。」

    哈維斯托還提到，芬蘭過去與俄羅斯在共享國界線上有著良好的合作，但現在雙方關係可說是「相敬如冰」，另外芬蘭人民也對烏克蘭感同身受，因為二戰時期以俄羅斯為主體的蘇聯曾入侵過芬蘭。

    哈維斯托最後點出，縱使芬蘭與瑞典成為了北約的一份子，俄羅斯也不該將兩國視作威脅。「我們是熱愛和平的國家，我們與俄羅斯之間保持著和平的國界線。我們也期待未來能跟俄羅斯進行正常的合作」

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