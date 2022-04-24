打錯算盤？普廷發動戰爭 芬蘭瑞典棄中立入北約

俄羅斯總統普廷入侵烏克蘭，企圖不讓北大西洋公約組織東擴；但反倒起了反作用，讓本來無心的芬蘭與瑞典準備加入北約。（路透）

2022/04/24 00:01

〔中央社〕俄羅斯總統普廷入侵烏克蘭理由之一，是不讓北大西洋公約組織（NATO）東擴；但他若以為能嚇阻他國，可就大錯特錯，這反倒起了反作用，讓本來無心的芬蘭與瑞典準備加入北約。

莫斯科對烏克蘭發動所謂「特殊軍事行動」後，芬蘭及瑞典都急著適應新的地緣政治現實，準備在未來幾個月之內加入北約，這將一下子把俄羅斯與北約成員國接壤的邊境長度擴展至目前的2倍。

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美國「時代雜誌」（Time）報導，俄羅斯這2大北歐鄰國還不是北約成員國，可能令不少人意外。其中芬蘭在第二次世界大戰戰前與戰時與蘇聯2度交戰，都未分出勝負，這讓芬蘭在東西方對峙的冷戰時期，能夠以承諾保持中立換取獨立。

瑞典則是自200年以來，一直以中立立場作為外交政策核心支柱。

蘇聯解體後，芬蘭與瑞典雖然都加入歐洲聯盟（EU），但皆不認為有必要加入冷戰後軍事聯盟、持續目標是發展核武的北約。

俄羅斯2014年侵占原本屬於烏克蘭的克里米亞後，雖然促使芬蘭和瑞典與北約建立合作關係，但兩國仍未出現龐大民意支持申請加入北約；直到今年2月24日俄羅斯對烏克蘭開戰，情況才被打破。

兩國如今為何轉念想加入北約？因為越來越多選民認為，北約成員國身分能帶來必要且緊急的保護。畢竟俄羅斯雖然會騷擾前蘇聯加盟共和國立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞，卻不曾對這三個北約國家動手；但非北約成員國的烏克蘭則未能躲過攻擊。

芬蘭總理馬林（Sanna Marin）派兵軍援烏克蘭時曾說：「俄羅斯已經不是我們以為的那個鄰居了。」芬蘭很可能在北約6月29日於西班牙馬德里召開高峰會之前，便提交入會申請。

瑞典執政黨社會民主黨（Social Democrats）也已經表態，認為瑞典應該追隨芬蘭腳步。它在俄羅斯侵略烏克蘭後檢討政策，最晚將於5月24日決定是否改變黨內長期反對加入北約的立場。

社民黨本月稍早曾發布聲明表示：「俄羅斯入侵烏克蘭的那一刻，瑞典的國安立場已從根本改變。」

一般認為，社民黨過去持反對立場，是阻撓瑞典加入北約的最大障礙；如今瑞典國會議員多半已表態支持加入，社民黨的立場改變，將讓申請加入的程序更順利。

美國拜登（Joe Biden）政府與北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）都對芬蘭和瑞典申請加入北約釋出正面訊息，認為應該迅速接受。申請加入須經現有30個成員國一致同意，唯一可預料的反對者是與普廷（Vladimir Putin）親近的匈牙利總理奧班（Viktor Orban）。

然而，鑒於歐洲官員持續掌握制衡奧班的財務籌碼，加上奧班至今仍願意支持歐盟對俄羅斯的制裁，因此不太可能阻擋北歐兩國加入北約。

從軍事角度來看，俄羅斯2014年併吞克里米亞後，芬蘭與瑞典數度舉行聯合軍演，這也消弭了北歐和北約部隊無法協同作戰的任何可能疑慮。此外，芬蘭的國防支出已達到國內生產毛額（GDP）的2%，瑞典也似乎朝這個方向發展。

北約、芬蘭和瑞典都有充分理由要加速入會進程，因為從兩國提交申請、到北約正式提供保護之前，將是一段可能遭受俄國各式攻擊的脆弱時期。三方都會希望縮短這段空窗期。

而雖然芬蘭和瑞典身為歐盟成員，已獲得里斯本條約（Lisbon Treaty）第42.7條提供的一些保護，也就是在成員國受到攻擊時，其他成員國應提供軍事援助，但北約應該仍會希望加快動作。

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