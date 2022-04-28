芬蘭、瑞典擬5月申請加入 北約秘書長：將加速推動入會流程

北約秘書長史托騰柏格28日表示，芬蘭和瑞典若決定加入，北約將迅速推進審核過程。（歐新社）

2022/04/28 21:35

〔即時新聞／綜合報導〕受到烏克蘭遭俄羅斯入侵影響，北歐國家芬蘭、瑞典傳將於5月同步申請加入北大西洋公約組織（NATO）。對此，北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）28日表示，若這兩國決定加入，北約會加快審核腳步。

綜合外媒報導，芬蘭《晚報》（Iltalehti）日前透露，瑞典政府已向芬蘭表示，希望兩國在5月22日起一週內一起申請加入北約，瑞典政府消息人士也向瑞典《快報》（Expressen）證實這項消息。

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早前對芬蘭、瑞典加入一事釋出正面訊息的史托騰柏格，28日在布魯塞爾的北約總部表示，「如果他們決定加入，芬蘭和瑞典都將受到熱烈歡迎，加入過程預計將『迅速進行』，同時採取臨時措施，直到這兩國成為北約的正式成員國。」

自芬蘭、瑞典想加入北約的消息傳出後，俄羅斯便不斷釋出恐嚇訊息，史托騰柏格提到的臨時措施，指的就是在兩國正式加入前的過渡期，保護他們不受俄羅斯威脅。史托騰柏格直言，歐洲每個國家都有決定自己未來的權利，當俄羅斯試圖以威脅的方式嚇阻他國走自己想走的路，這就表明俄國沒有尊重每個國家選擇自己道路的權利。

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