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    40國齊聚印太海權大會 中俄被踢出門外！

    2022印太國際海權會議本週二至週四於澳洲雪梨登場，澳洲軍方此次不邀請中國官員參與，也撤銷對俄羅斯的邀請，中俄兩國被拒於門外。圖為中國航艦「遼寧號」。（路透資料照）

    2022印太國際海權會議本週二至週四於澳洲雪梨登場，澳洲軍方此次不邀請中國官員參與，也撤銷對俄羅斯的邀請，中俄兩國被拒於門外。圖為中國航艦「遼寧號」。（路透資料照）

    2022/05/11 07:52

    〔即時新聞／綜合報導〕2022印太國際海事博覽會（Indo-Pacific 2022 International Maritime Exposition）本週二至週四於澳洲雪梨登場，來自40多國的700多個國防工業和軍事代表團參加，其中包括海權會議。澳洲媒體報導，澳洲海軍此次選擇不邀請中國官員參與海權會議，也撤銷對俄羅斯的邀請，兩國被拒於門外。

    綜合外媒報導，來自40個國家的海軍首長，齊聚雪梨達令港參加海權會議，會議過去通常每兩年召開一次，這是自疫情全球大流行以來首次召開。

    以往雖有解放軍的海軍幹部參加，然而此次澳洲海軍總司令邁克·努南中將（Mike Noonan）決定不邀請中國官員參與，努南和其他官員認為，由於中國對澳洲的貿易打擊以及兩國關係惡化，北京仍對澳洲進行經濟脅迫的情況下，今年邀請中國是不明智的。此外，也撤銷對俄羅斯的邀請函，以回應正在進行的烏克蘭戰爭。

    本次會議其中的一個焦點，就是中國與索羅門群島達成的安全協議，該協議引起澳洲和美國等盟國的極大擔憂，索羅門群島警察海事局局長索科（Nevol Soko）預計以虛擬方式參加會議，澳洲官員將就中索簽署安全協議向索科表示失望。

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