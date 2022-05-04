美中俄恐爆衝突 美軍事首長：北京目標2027年具備攻台能力

美軍參謀首長聯席會議主席密利3日在美國會參議院撥款委員會小組聽證會上表示，我們正進入一個更不穩定的世界，中國仍將台灣視為其目標，且計畫在2027年前具備武力攻台的能力。（路透）

2022/05/04 23:22

〔編譯楊芙宜／台北報導〕美國之音（VOA）中文網報導，美軍參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）3日在美國會參議院撥款委員會小組聽證會上表示，我們正進入一個更加不穩定的世界，示意美中俄3個大國之間爆發衝突可能性升高，並警告中國仍將台灣視為其目標，且計畫在2027年前具備武力攻台的能力。

密利指出，美國現正面對中國和俄羅斯，這2個大國都有強大軍力、企圖從根本上改變當前以規則為基礎的秩序，「我們正進入一個更不穩定的世界，大國間爆發嚴重國際衝突的可能性正不斷增加，而非降低」。

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密利說，中國國家主席習近平已設定好目標、要其軍隊在能力上做好準備，「那不是說他真的要入侵，而是要具備佔領台灣的能力」、「這是一項非常艱巨的任務，中國是否真的能實現這項軍事計畫也還有待觀察」。

密利表示，「無論他們（中國）是否能具備那樣能力，那都是一個目標，2027年，我們必須記住這一點」。

共和黨聯邦參議員柯林斯（Susan Collins）針對2027年期限，詢問美中兩國在軍艦數量比較和消長問題，密利回應稱，不希望陷於美中軍艦船隻數量細節，但重點是，「我們有盟友，中國沒有。日本海軍、澳洲海軍，還有其他盟友和夥伴，那些都會與美國合作，我們也定期和他們一起演習，這將構成很重大的區別」。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在同場聽證會上強調，美國將中國列為「步調挑戰」，俄羅斯則是「緊急威脅」，五角大廈主要軍力部署重點，仍鎖定對抗中國咄咄逼人的霸淩行為，新年度預算60多億美元放在「太平洋嚇阻倡議」，將強化美國在印太地區軍事、基礎設施和備戰能力，包括在關島的導彈防禦系統。

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