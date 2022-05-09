為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    泰國疫情趨緩警戒降級 公衛部逐漸視為地方流行病

    泰國曼谷的路邊理髮店9日正常營業，官方針對COVID-19降低警戒，全面朝向恢復正常生活邁進。（歐新社）

    泰國曼谷的路邊理髮店9日正常營業，官方針對COVID-19降低警戒，全面朝向恢復正常生活邁進。（歐新社）

    2022/05/09 23:26

    〔中央社〕泰國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情趨緩，泰國政府今天將疫情警戒從4級降到3級。公共衛生部官員指出，泰國對COVID-19的態度將逐漸從大流行病（Pandemic）轉為地方性流行病（Endemic）。

    泰國今天宣佈新增6488個確診案例及55人死亡，累計達到433萬1338個確診案例以及2萬9143人死亡。

    這是泰國連續第8天COVID-19每日確診案例低於1萬例，每日新增死亡人數連續第9天在百人以下，整體疫情是今年初變種病毒Omicron侵襲泰國以來最和緩的時候。

    泰國公共衛生部今天宣佈將疫情警戒從4級降到3級，降到3級後，民眾可以在有防疫措施的前提下進入娛樂場所及人潮多的地方。

    公共衛生部設立的疫情警戒共分為5級，4級意味著政府可以決定是否要限制餐廳內用和飲用酒精飲品、限制民眾進入各種高風險場所、要求民眾避免在室外進行近距離接觸，並限制民眾參加群聚活動和搭乘公共交通工具等。

    公共衛生部疾病管制署署長歐帕（Opas Karnkawinpong）表示，各府的確診人數和死亡人數都在下降中，泰國對COVID-19的態度將逐漸從大流行病（Pandemic）轉為地方性流行病（Endemic）。

    受到Omicron影響，公共衛生部在今年1月6日將疫情警戒從3級升到4級，不過政府評估後認為Omicron對疫情影響還在可以控制範圍內，1月底將疫情警戒調降為3級

    不過2月中旬確診數再度飆升，每日新增案例逼近2萬，公共衛生部2月21日再度宣布將疫情警戒從3級升為4級，呼籲民眾不要群聚，避免造訪人多的地方。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    15％確診病例是兒童 兒科醫籲接種疫苗防重症
    2022/05/09 20:12

    15％確診病例是兒童 兒科醫籲接種疫苗防重症
    本土學生確診達4.4萬人 國小生1.5萬人最多
    2022/05/09 18:57

    本土學生確診達4.4萬人 國小生1.5萬人最多

    魔法拉提技術 讓妳居家輕鬆防「溢」
    數位健康證明新增身分證字號 明上午8點啟用更新版
    2022/05/09 14:29

    數位健康證明新增身分證字號 明上午8點啟用更新版
    新增12死、本土再下降+40263 境外移入+41
    2022/05/09 14:11

    新增12死、本土再下降+40263 境外移入+41

    報酬率大超車！「這時刻」加碼勝率大增？
    一張圖比較各機關購買快篩試劑金額 高雄是台北近100倍
    2022/05/09 10:27

    一張圖比較各機關購買快篩試劑金額 高雄是台北近100倍
    防疫險，他山之石》賠不完 泰國4保險公司破產
    2022/05/08 05:30

    防疫險，他山之石》賠不完 泰國4保險公司破產
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播