死亡的臉孔！1500張戰爭畫面拼湊「死神普廷照」

白俄羅斯攝影師克里奇科（Pavel Krychko）近日使用烏克蘭戰爭期間的1500張照片，拼湊出俄羅斯總統普廷的肖像。（圖擷取自Instagram）

2022/05/07 08:31

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭超過2個月，戰爭造成死傷無數，白俄羅斯攝影師克里奇科（Pavel Krychko）近日使用烏克蘭戰爭期間的1500張照片，用蒙太奇（Montage）方式拼湊出俄羅斯總統普廷的肖像，造成網路瘋狂轉貼，烏克蘭議會也描述這張作品是「死亡的臉孔」。

克里奇科4月22日在Instagram上表示，烏克蘭戰爭發生的57天期間，在社群媒體、新聞畫面以及一些網友的提供下，陸續收集有關戰爭的1500張照片，拼湊出普廷的肖像。

請繼續往下閱讀...

克里奇科說，恐怖、痛苦、苦難、死亡、命運多舛、犯罪、不人道、邪惡都在這張圖像中顯現，並強調「看著這些照片，我實在很難理解會去支持俄羅斯開戰的人」。

這張圖像公開後，引發網路熱烈討論，烏克蘭議會的官方推特也轉發這張圖像，並表示「現在我們知道死亡的臉孔是長得如何了」。

相關連結：

Belarusian photographer Pavel Krychko created a portrait of Putin from 1,500 photographs of the war in #Ukraine.



Now we know what the face of death looks like. #StopPutin #StopRussia #StandWithUkraine pic.twitter.com/QNh1fYN6K9 — Verkhovna Rada of Ukraine - Ukrainian Parliament （@ua_parliament） April 23, 2022

這些照片都是在烏克蘭戰爭期間拍攝。（圖擷取自Instagram）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法