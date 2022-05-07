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    死亡的臉孔！1500張戰爭畫面拼湊「死神普廷照」

    白俄羅斯攝影師克里奇科（Pavel Krychko）近日使用烏克蘭戰爭期間的1500張照片，拼湊出俄羅斯總統普廷的肖像。（圖擷取自Instagram）

    白俄羅斯攝影師克里奇科（Pavel Krychko）近日使用烏克蘭戰爭期間的1500張照片，拼湊出俄羅斯總統普廷的肖像。（圖擷取自Instagram）

    2022/05/07 08:31

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭超過2個月，戰爭造成死傷無數，白俄羅斯攝影師克里奇科（Pavel Krychko）近日使用烏克蘭戰爭期間的1500張照片，用蒙太奇（Montage）方式拼湊出俄羅斯總統普廷的肖像，造成網路瘋狂轉貼，烏克蘭議會也描述這張作品是「死亡的臉孔」。

    克里奇科4月22日在Instagram上表示，烏克蘭戰爭發生的57天期間，在社群媒體、新聞畫面以及一些網友的提供下，陸續收集有關戰爭的1500張照片，拼湊出普廷的肖像。

    克里奇科說，恐怖、痛苦、苦難、死亡、命運多舛、犯罪、不人道、邪惡都在這張圖像中顯現，並強調「看著這些照片，我實在很難理解會去支持俄羅斯開戰的人」。

    這張圖像公開後，引發網路熱烈討論，烏克蘭議會的官方推特也轉發這張圖像，並表示「現在我們知道死亡的臉孔是長得如何了」。

    相關連結：

    這些照片都是在烏克蘭戰爭期間拍攝。（圖擷取自Instagram）

    這些照片都是在烏克蘭戰爭期間拍攝。（圖擷取自Instagram）

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