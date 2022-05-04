俄富豪反戰還嗆瘋了 自爆遭普廷盯上收警告恐「小命不保」

俄羅斯網銀丁科夫（Tinkoff）創辦人丁科夫（Oleg Tinkov）近期在社群媒體上發文反戰，直呼入侵行動很瘋狂，傳出被普廷政府盯上。（路透）

2022/05/04 10:30

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯富豪、網銀丁科夫（Tinkoff）創辦人丁科夫（Oleg Tinkov）近期在社群媒體上發文反戰，直呼入侵行動很瘋狂，傳出被普廷政府盯上。外媒報導，丁科夫表示自己被迫出售35%持有股份，還被告知要小心安全。

《紐約時報》報導，丁科夫發文批評侵烏戰事後，他透露普廷政府聯繫銀行高層，揚言若不與丁科夫斷絕關係，就要把銀行收歸國有，上週他「絕望拋售」持股給礦業大亨波塔寧（Vladimir Potanin）經營的公司，其與普廷關係密切，「我無法討論價格，就像人質一樣，也沒談判空間」。網銀方面則否認受到威脅。

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丁科夫指出，克里姆林宮從未派人直接聯繫他，不過與安全部門有聯繫的友人提醒他，應該擔心自己的生命安全，「關於你的決定已做出」，他已聘請保鑣，並自嘲雖從白血病中倖存，「但也許克里姆林宮會幹掉我」。

丁科夫直言，俄羅斯作為一個國家已不復存在，同時預言普廷將長期掌權，「普廷政權不好，但沒想到會達到如此災難性規模」。

丁科夫說，俄羅斯金融體系受到西方制裁影響，這些股份已經貶值，他感謝波塔寧讓他得以至少「救回」一些錢。他也坦言，一直有在考慮出售股份，「只要普廷還在世，我懷疑一切將會改變。我不相信俄羅斯的未來，最重要的是，我沒打算將我的名字、個人品牌，與無端攻擊鄰國的國家扯上關係」。

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