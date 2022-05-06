馬克宏就職後首訪再獻柏林 危機下展現法德團結

2022/05/06 04:54

〔中央社〕法國總統馬克宏今宣布，連任就職後首次出訪將獻給德國。媒體分析，選在歐洲日與莫斯科二戰紀念閱兵這天拜會極具象徵意義，不僅凸顯法德情誼，也盼在烏俄戰爭下展現歐洲雙核團結。

法國總統府艾里賽宮（Elysee）今天宣布，總統馬克宏（Emmanuel Macron）將於9日造訪德國柏林，這將是馬克宏就職典禮後首次出訪。他將拜會德國總理蕭茲（Olaf Scholz），並就數個歐洲相關議題進行商討。

請繼續往下閱讀...

馬克宏將於7日在總統府舉行連任就職儀式，2天後隨即展開訪德行程。2017年，馬克宏就任後首次出訪也是獻給德國，拜會時任總理梅克爾（Angela Merkel）。艾里賽宮強調，此舉是為了凸顯「法德穩固聯盟」。

媒體表示，此次行程具高度象徵意義，因5月9日正是歐洲日（Journee de l’Europe），「且法國作為歐盟輪值主席國，也回應了於同一天舉行的莫斯科二戰勝利紀念日閱兵大典」。

據法國總統府表示，兩國領袖將討論「烏俄戰爭與歐洲主權相關議題」，特別是「防禦以及能源面向」。6月即將登場的七大工業國集團（G7）峰會也是討論項目，而德國目前為G7主席國。

此外，「非洲沙赫爾（Sahel）、西巴爾幹半島（Western Balkans），以及歐盟與中國的關係」也都在議題清單上。

法德合作的路德維希堡（Ludwigsburg）研究所主任巴斯納（Frank Baasner）告訴太陽報（Le Soleil），「行程的象徵意義，在於與德國特殊情誼的延續性，顯示德國仍是法國的首要夥伴」。

此時正值烏俄戰爭之際，歐洲不僅深陷二戰以來最嚴重的軍事衝突，也正面臨對俄制裁後的經濟影響。

巴黎索邦大學法德關係專家米爾-德拉克洛瓦（Helene Miard-Delacroix）認為在此脈絡下，「兩國更急需展示彼此之間毫無嫌隙，顯示兩國彼此支持，並樂於攜手合作。這與打電話或圓桌會議不同，將賦予討論內容更大的意義」。

德國總理蕭茲因在提供烏克蘭重型武器上有所猶豫，且反對立即停止俄羅斯天然氣與石油進口的態度而持續遭到國內輿論撻伐。巴斯納認為，蕭茲此刻正好需要馬克宏，「因為馬克宏在德國很受歡迎」。

前外交官、法國智庫蒙田研究所（Institut Montaigne）的夏普德雷恩（Bernard Chappedelaine）則指出，在俄羅斯進犯烏克蘭後，許多德國政要都意識到不應該再對歐盟有所遲疑。

德國焦點週刊（Focus）也在馬克宏連任的隔天呼籲蕭茲，「應該抓住馬克宏勝選連任的機會，法國總統的歐洲任務需要支援」。

馬克宏出訪柏林前，按計畫會先到史特拉斯堡（Strasbourg），出席歐洲議會「歐洲未來會議」的閉幕式並發表演說。歐洲未來會議由歐洲議會、歐盟理事會及歐盟執行委員會共同舉辦，在兩年時間內讓歐洲組織、公民社會、專家學者等齊聚討論歐盟未來發展相關議題。

法國憲法委員會表示，此次訪德行程是連任就職後的首次出訪，但是並不能算馬克宏第二任的首次正式出訪，因為根據規定，他的第二任期從14日才正式開始。（編輯：楊昭彥）1110506

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法