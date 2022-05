歐洲政要齊聚華沙 為烏克蘭募得1925億援助

2022/05/05 23:17

〔即時新聞/綜合報導〕波蘭總理莫拉維茨奇(Mateusz Morawiecki)今(5)日在「國際高級援助烏克蘭會議」(High-Level International Donors’ Conference for Ukraine)上宣布,本次會議共籌集到65億美元(約合新台幣1925億),這筆款項將用來幫助深受戰火之苦的烏克蘭人民。

綜合《美聯社》、《路透》報導,「國際高級援助烏克蘭會議」是一個由波蘭與瑞典共同主辦的募款會,歐洲許多國家、聯合國(UN)以及不少企業,例如科技巨頭Google,都有派員出席這場在波蘭首都華沙(Warsaw)的盛會。

主持者之一的瑞典總理安德森(Magdalena Andersson)在會中表示,募集到的款項遠超他們的預期,而舉辦募款會的目標在於今後為烏克蘭提供援助,「烏克蘭將贏下這場戰爭,我們也會支持你們。」

親自與會的烏克蘭總理什米加爾(Denys Shmyhal)則表達了對各方援助的感謝,他指出,自從2月24日俄羅斯入侵以來,烏克蘭已從各個管道獲得了逾120億美元(約合新台幣3547億元)的經濟與軍事援助。

什米加爾也描繪了烏克蘭戰後的重建計畫,他稱由於更現代化的技術以及新型建築將更為節能,「嶄新的烏克蘭將能成為全世界的榜樣。」

