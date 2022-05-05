歐洲政要齊聚華沙 為烏克蘭募得1925億援助

波蘭總理莫拉維茨奇（左）與烏克蘭總理什米加爾（右）、瑞典總理安德森（中左）、歐盟執委會主席馮德萊恩（中右）合影。（美聯社）

2022/05/05 23:17

〔即時新聞／綜合報導〕波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）今（5）日在「國際高級援助烏克蘭會議」（High-Level International Donors’ Conference for Ukraine）上宣布，本次會議共籌集到65億美元（約合新台幣1925億），這筆款項將用來幫助深受戰火之苦的烏克蘭人民。

綜合《美聯社》、《路透》報導，「國際高級援助烏克蘭會議」是一個由波蘭與瑞典共同主辦的募款會，歐洲許多國家、聯合國（UN）以及不少企業，例如科技巨頭Google，都有派員出席這場在波蘭首都華沙（Warsaw）的盛會。

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主持者之一的瑞典總理安德森（Magdalena Andersson）在會中表示，募集到的款項遠超他們的預期，而舉辦募款會的目標在於今後為烏克蘭提供援助，「烏克蘭將贏下這場戰爭，我們也會支持你們。」

親自與會的烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmyhal）則表達了對各方援助的感謝，他指出，自從2月24日俄羅斯入侵以來，烏克蘭已從各個管道獲得了逾120億美元（約合新台幣3547億元）的經濟與軍事援助。

什米加爾也描繪了烏克蘭戰後的重建計畫，他稱由於更現代化的技術以及新型建築將更為節能，「嶄新的烏克蘭將能成為全世界的榜樣。」

The High-Level International Donors’ Conference for Ukraine is underway in Warsaw.



The aim of the event is to raise funds for @Ukraine's mounting humanitarian needs and to discuss the long-term assistance provided by the international community.#WorldHelpsUkraine ????????????️ pic.twitter.com/iCYgkwnBr4 — Ministry of Foreign Affairs ???????? （@PolandMFA） May 5, 2022

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