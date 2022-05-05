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    歐洲政要齊聚華沙 為烏克蘭募得1925億援助

    波蘭總理莫拉維茨奇（左）與烏克蘭總理什米加爾（右）、瑞典總理安德森（中左）、歐盟執委會主席馮德萊恩（中右）合影。（美聯社）

    波蘭總理莫拉維茨奇（左）與烏克蘭總理什米加爾（右）、瑞典總理安德森（中左）、歐盟執委會主席馮德萊恩（中右）合影。（美聯社）

    2022/05/05 23:17

    〔即時新聞／綜合報導〕波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）今（5）日在「國際高級援助烏克蘭會議」（High-Level International Donors’ Conference for Ukraine）上宣布，本次會議共籌集到65億美元（約合新台幣1925億），這筆款項將用來幫助深受戰火之苦的烏克蘭人民。

    綜合《美聯社》、《路透》報導，「國際高級援助烏克蘭會議」是一個由波蘭與瑞典共同主辦的募款會，歐洲許多國家、聯合國（UN）以及不少企業，例如科技巨頭Google，都有派員出席這場在波蘭首都華沙（Warsaw）的盛會。

    主持者之一的瑞典總理安德森（Magdalena Andersson）在會中表示，募集到的款項遠超他們的預期，而舉辦募款會的目標在於今後為烏克蘭提供援助，「烏克蘭將贏下這場戰爭，我們也會支持你們。」

    親自與會的烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmyhal）則表達了對各方援助的感謝，他指出，自從2月24日俄羅斯入侵以來，烏克蘭已從各個管道獲得了逾120億美元（約合新台幣3547億元）的經濟與軍事援助。

    什米加爾也描繪了烏克蘭戰後的重建計畫，他稱由於更現代化的技術以及新型建築將更為節能，「嶄新的烏克蘭將能成為全世界的榜樣。」

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