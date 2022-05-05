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    美國女獄警押男囚上法院一起落跑 當局籲自首

    美國阿拉巴馬州女獄警維琪˙懷特（左）上月底協助且與殺人犯凱西˙懷特（右）一同逃亡，2人迄今下落不明。（歐新社）

    美國阿拉巴馬州女獄警維琪˙懷特（左）上月底協助且與殺人犯凱西˙懷特（右）一同逃亡，2人迄今下落不明。（歐新社）

    2022/05/05 20:49

    〔編譯張沛元／綜合報導〕美國日前再爆監獄畸戀，阿拉巴馬州女獄警維琪˙懷特（Vicky White）上月底與被其押解前往法院的男囚犯凱西˙懷特（Casey White）一同失蹤，研判2人為戀人且預謀逃亡，當局在搜索多日無果後呼籲女獄警出面自首，不要一錯再錯。

    阿拉巴馬州勞德岱爾郡（Lauderdale County）警長辛格頓（Rick Singleton）4日在美國廣播公司（ABC）的「早安美國」（Good Morning America）節目中對維琪喊話，要維琪想想自己從警已17年，很清楚人犯逃亡事件會如何落幕，「現在就出面做個了結吧，拿起電話來報案自首，幫我們把凱西˙懷特關回牢裡，妳很清楚他最後還是會回到那裡（監獄）。」

    56歲的維琪在4月29日一早帶著38歲的殺人犯凱西前往法院，但2人遲未現身；警方稍後在1家購物中心的停車場找到被棄置的警車，但人卻不見蹤影；事後發現，同姓但並非親屬的維琪與凱西的關係非比尋常，據報維琪曾讓凱西在獄中享有特權、曾多次在非公務時間前往監獄探視凱西，以及在失蹤前申請退休與賤價出售自宅，研判2人應為戀人。

    女獄警維琪協助男囚犯凱西逃亡並與之雙宿雙飛一事，令維琪的親友與同事大為震驚，不解被形容是模範員工的維琪為何甘願為殺人犯以身試法；警方也不排除維琪目前可能身陷險境，畢竟凱西是什麼都豁得出去、因殺人而入獄的囚犯。當局目前除了以允許或協助逃亡的罪名通緝維琪，也懸賞1萬美元捉拿凱西回籠。

    美國紐約州監獄在2015年曾發生雙囚越獄事件，當時其中1名人犯就是靠美男計迷惑監獄的1名女性工作人員，得以取得越獄工具順利脫逃。

    監視器畫面顯示，女獄警維琪4月29日一早準備押解身著橘色囚衣的殺人犯凱西前往法院。2人當天稍後便消失無蹤。（法新社）

    監視器畫面顯示，女獄警維琪4月29日一早準備押解身著橘色囚衣的殺人犯凱西前往法院。2人當天稍後便消失無蹤。（法新社）

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