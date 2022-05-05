俄羅斯想崩解烏克蘭抵抗意志 英國防部：民用基礎設施成目標

利維夫日前遭俄軍飛彈襲擊，英國國防部認為，俄軍打擊非軍事目標，試圖打擊烏克蘭軍民抵抗意志。（法新社）

2022/05/05 11:23

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭持續與俄羅斯在烏東地區交戰，近期俄羅斯頻頻針對鐵路以及民用基礎設施進行遠程打擊，烏克蘭中西部的6個火車站在3日遭到飛彈襲擊，西部大城利維夫（Lviv）更是一度停電。英國國防部認為，俄羅斯以打擊民用基礎設施為目標，藉此削弱烏克蘭的抵抗意志。

根據美國《CNN》報導，烏克蘭鐵路運輸負責人卡米辛（Oleksandr Kamyshin）表示，俄軍3日晚間攻擊6處鐵路設施，利維夫一處變電所便是目標之一，變電所爆炸後導致利維夫部分地區斷電，共有40多列火車延誤。利維夫（Lviv）副市長凱拉爾（Serhiy Kiral）指出，利維夫的供水系統因攻擊而中斷，在遇襲後已執行應變計畫，力求供水不受影響。

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英國國防部稍早在推特公布戰情觀察，表示俄羅斯試圖阻礙烏克蘭的補給，針對烏克蘭全境的各處目標發射飛彈，包括學校、醫院、住宅和交通樞紐在內的非軍事目標，都持續受到俄軍打擊。英國國防部認為，這顯示俄羅斯要以打擊民用基礎設施為目標，藉此削弱烏克蘭的抵抗意志。

至於俄軍持續攻擊敖德薩（Odessa）、赫爾松（Kherson）及馬立波（Mariupol）等黑海沿岸城市，凸顯俄軍意圖控制黑海通道，若俄軍掌握黑海通道，烏克蘭的海上交通命脈也會被俄軍控制，從而影響烏克蘭的經濟。

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