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    亞速營指揮官證實：俄軍攻入鋼鐵廠 烏軍血戰抵抗

    亞速營指揮官證實，俄軍已攻入鋼鐵廠廠區。（美聯社）

    亞速營指揮官證實，俄軍已攻入鋼鐵廠廠區。（美聯社）

    2022/05/05 06:50

    〔即時新聞／綜合報導〕位於烏克蘭東南方城市馬立波（Mariupol）的亞速鋼鐵廠（Azovstal），近期在撤出百餘位平民後，激烈戰鬥仍持續。據守廠區內的「亞速營」指揮官普羅柯潘科（Denys Prokopenko）證實，俄軍已攻入鋼鐵廠廠區，並爆發激烈血戰。

    綜合外媒報導，普羅柯潘科表示，俄軍在這兩天內已經攻入工廠區域，俄烏雙方爆發激烈血戰。普羅柯潘科強調：「我為我的士兵感到自豪，他們竭盡所能地抵擋敵人猛攻，我也感謝全世界對馬立波駐軍的大力支持。目前的狀況極為艱困，但我們仍會繼續執行命令、固守到底。」

    烏克蘭國會議員阿拉卡米亞（David Arakhamia）也在接受採訪時證實，俄軍已經進入亞速鋼鐵廠廠區，烏克蘭當局4日雖然一度和鋼鐵廠內的烏軍失去聯繫，但後續還是有設法取得聯繫。烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）4日也提到，儘管俄軍對鋼鐵廠進行無情猛攻，但廠區烏軍依然堅守不退。

    對此，俄羅斯國防部則是宣布，自莫斯科時間5日至7日的早上8點到下午6點，將基於人道原則開放人道主義走廊，在這段時間內，俄羅斯武裝部隊和頓涅茨克人民共和國的軍事部隊將單方面停止任何敵對行動，軍事單位將撤退到安全距離外，讓廠區內民眾平安撤離。

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