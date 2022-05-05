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    星鏈扮烏俄戰爭要角 中國軍方驚：警惕星鏈擴張和軍事化應用

    星鏈在烏俄戰爭中的發揮引發中國軍方關注，稱要警惕擴張和軍事化應用。（美聯社）

    星鏈在烏俄戰爭中的發揮引發中國軍方關注，稱要警惕擴張和軍事化應用。（美聯社）

    2022/05/05 10:39

    〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭爆發後，SpaceX創始人馬斯克（Elon Musk）迅速提供星鏈（Starlink）衛星權限給烏克蘭，維持烏國網路暢通，打破俄軍癱瘓烏軍通訊的企圖，星鏈的發揮引發中國軍方關注，稱要警惕擴張和軍事化應用。

    SpaceX低軌衛星服務「星鏈」是利用數千顆在地球表面上方約550公里處運行的小型衛星，組成巨型衛星群，可以為世界各地偏鄉和收訊不良的地區提供網路服務；俄烏戰爭爆發後，馬斯克立即援贈數批星鏈衛星接收器，成功讓烏國在俄軍密集攻擊之下仍能維持網路運作，也讓烏克蘭政府不受斷網的影響，不時發出貼文更新戰爭最新情況、澄清假訊息、穩定軍心，粉粹俄軍癱瘓網路的企圖。

    星鏈在烏俄戰爭中所發揮的奇效，引發中國軍方關注，中國軍媒《解放軍報》專文表示，星鏈與無人機交叉互動，利用大數據和人臉識別技術，可能已介入烏對俄的有關軍事行動，其擁有高分佈性、靈活性、快速重構性等特點，在軍事化應用及擴張，值得高度警惕。

    《解放軍報》認為，星鏈與美軍關係密切，目前星鏈將原計劃1.2萬顆衛星增加至4.2萬顆，全面建成之後，星鏈可在全球實施全天候偵察和監視，使戰場態勢對美單向透明，讓美掌握態勢感知主動權，同時顯著提升定位精度和抗干擾能力，為遠程精確打擊提供更精準導航定位信息，可見，星鏈項目的軍事化應用，很可能使美軍佔據未來戰場的主動。

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