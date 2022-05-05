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    烏軍在哈爾科夫一帶收復失土 士兵：我們一村一村解放國土

    烏軍在哈爾科夫一帶持續反攻、重奪失土。圖為烏軍揮舞國旗。（美聯社）

    烏軍在哈爾科夫一帶持續反攻、重奪失土。圖為烏軍揮舞國旗。（美聯社）

    2022/05/05 10:31

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭持續與俄羅斯在烏東地區交戰，近期烏軍在哈爾科夫（Kharkiv）一帶頗有進展，持續反攻俄軍、奪回失土，在Twitter也流傳一段影片，顯示烏軍重奪烏俄邊境村莊，影片的士兵興奮地說：「這就是我們解放國土的方式。」

    根據美國《CNN》報導，烏軍近期收復位於哈爾科夫北部、烏俄邊境約20公里的莫洛多瓦村（Molodova），烏軍士兵在一座房舍屋頂上插上烏克蘭國旗。烏軍士兵隨後也說：「這就是我們解放國土的方式，一步一步、一個村莊一個村莊地收復國土。」

    報導指出，烏軍過去兩週在哈爾科夫州發動反攻，截至目前為止已經收復6個村莊，該地區烏軍除了接近邊境，還逐漸威脅到俄軍從邊境到伊久姆（Izium）、頓內茨克（Donetsk）地區的補給線。

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