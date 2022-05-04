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    武肺住院病患認知恐受損 衰退程度相當老了20歲

    英國最新研究顯示，武漢肺炎住院病患可能會出現認知功能受損的後遺症，圖為香港民眾因染疫住院的畫面。（路透）

    英國最新研究顯示，武漢肺炎住院病患可能會出現認知功能受損的後遺症，圖為香港民眾因染疫住院的畫面。（路透）

    2022/05/04 19:59

    〔中央社〕英國最新研究顯示，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）住院病患可能會出現認知功能受損的後遺症，其程度相當於人從50歲增長到70歲，認知功能衰退20歲。

    隨著疫情席捲全球， COVID-19顯然不但會造成立即性的健康問題，還會導致部分患者出現長期衰弱的症狀，也就是所謂的新冠長期症狀（long COVID）。

    英國先前一項研究發現，在染疫病患住院治療感覺完全康復的人中，約1/3的人一年後仍有症狀，其中多數在生理機能和認知功能損害等方面改善不多。

    現在，專家的研究進一步揭露，一般而言，部分病患會出現持續認知衰退的後遺症。

    英國衛報報導，根據一項發表在「電子臨床醫學」（eClinicalMedicine）期刊的研究，劍橋大學教授、同時也是這項研究的第一作者梅農（David Menon）表示，認知功能受損的程度和病情嚴重程度有關。

    「COVID確實造成身體各種器官的問題，其中包括大腦、認知功能和心理健康。倘若可以接種疫苗，完整接種，病情可以降低，所有這些問題也就比較不會那麼嚴重。」

    梅農和同事的研究檢視了46名平均住院6個月病人的認知測驗結果。這些病人2020年3月至7月間在劍橋的艾登布魯克醫院（Addenbrooke）住院治療，其中16人曾使用呼吸器治療。

    這項認知測驗是在倫敦帝國學院（Imperial College London）研究人員開發的Cognitron平台上進行。Cognitron是英國廣播公司（BBC）大英智力測驗（Great British Intelligence Test）的基礎。

    研究團隊將病患測驗結果和460名一般人參加BBC大英智力測驗的成績相比。研究人員根據年齡、性別、教育程度和母語等項目，每名病患和10人比對。

    研究結果顯示，COVID住院病患出現獨特的認知功能受損，其中包括思考速度減慢。

    梅農指出，「他們最掙扎的是文字推理」，像是完成諸如鞋帶之於鞋子、有如鈕扣之於外套的類比。

    研究結果顯示，病患認知受損情況顯著，其中衰退的 幅度，和人從50歲增長到70歲時認知衰退的程度相當。

    研究團隊發現住院6個月後和10個月後病患的認知功能受損程度無明顯差異，儘管跡象顯示有好轉。

    梅農表示，這項研究能夠幫助COVID患者，也對因其他疾病遭遇類似認知衰退問題的病患有所助益。

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