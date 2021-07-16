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    染疫後出現203種症狀！ 英研究曝：GG變小、無法打哈欠

    英國倫敦大學學院研究團隊獲得有關超過200種後遺症的病情回報，其中較廣泛的為性功能障礙、心悸、記憶力衰退等，較為少見的則有無法哭泣、生殖器變小等狀況。（示意圖）

    英國倫敦大學學院研究團隊獲得有關超過200種後遺症的病情回報，其中較廣泛的為性功能障礙、心悸、記憶力衰退等，較為少見的則有無法哭泣、生殖器變小等狀況。（示意圖）

    2021/07/16 11:22

    〔即時新聞／綜合報導〕英國倫敦大學學院研究團隊針對超過3700名的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診者、疑似染疫者進行調查，獲得有關超過200種後遺症的病情回報，其中較廣泛的為性功能障礙、心悸、記憶力衰退等，較為少見的則有無法哭泣、生殖器變小等狀況。

    綜合外媒報導，英國倫敦大學學院（University College London）研究團隊去年9月6日至11月25日，針對來自56國、超過3700名確診或是疑似染疫者（1020人確診、2742人疑似確診但檢測為陰性）進行線上調查，並將研究發表在《刺胳針》（Lancet）旗下子刊《電子臨床醫學》（EClinicalMedicine）上。

    該研究指出，染疫後出現了約203種的症狀，並整理出這些症狀影響患者身上10個器官系統，並在7個月內針對66種症狀進行追蹤，發現較常見的有疲勞、生心理狀態惡化以及腦霧（Brain Fog），分別各有98.3％、89％、85％的人數出現上述症狀，

    另外還有一些較少見且令人意外的症狀，包含更年期提前、生殖器變小、無法正常哭泣、變得充滿攻擊傾向以及無法打哈欠等。

    多數患者症狀維持時間超過半年，並僅有233人表示「已經康復」。

    身為該研究第一作者之一的神經學家阿克拉米（Athena Akrami）說，從多達85％受測者出現記憶和認知障礙問題等症狀，能得知確診後出現神經系統症狀，在各年齡層都大致普遍，且對工作造成重大影響。

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