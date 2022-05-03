文在寅任內最後特赦 李明博提前出獄無望

南韓總統文在寅將於9日卸任、5年任期正式劃下句點。（法新社）

2022/05/03 16:36

〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓總統文在寅將於本月9日卸任、5年任期正式劃下句點，南韓各界近期傳出要求特赦前總統李明博、三星集團少東李在鎔等人。今天（3日）的國務會議是最後一次可能提出特赦的機會，但青瓦台高層官員表示，目前仍未就此正式討論，文在寅應不打算特赦李明博及李在鎔。

《韓聯社》報導，若文在寅打算行使最後一次特赦權，最晚今天須通報法務部赦免審查委員會，委員會審查赦免對象適切性後會提報青瓦台，在國務會議上提出。而法務部赦免審查委員會至今仍無相關動作，外界預期文在寅應不打算再提出特赦。

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《韓民族日報》則報導，文在寅已決定不特赦李明博，原因之一在於輿論反應。南韓社會輿論研究所（KSOI）2日布民調結果，顯示逾半數受訪國民反對特赦李明博。

文在寅2017年上任後對李明博、朴槿惠等保守派前總統展開調查，李明博因收賄、濫用職權等罪名遭判17年徒刑，朴槿惠在去年底獲特赦，但李明博仍在獄中。

李明博涉嫌侵占汽車零件商DAS約349億韓元資金，包括要求三星電子替DAS代付的119億韓元在美訴訟費，共收賄163億韓元、以及國家情報院特別費7億韓元等，從2018年3月23日羈押入獄以後經過2次的釋放、入獄，直到2020年10月底判處17年徒刑定讞，該年11月2日才再度至安養監獄入監服刑，其入獄時間僅2年多。

不過，李明博未獲特赦，除了社會共識上反對大於贊成，外界更認為恐怕與「盧武鉉之死」有關。

韓媒《中央日報》此前引述親李明博派人士表示，這屬「預料之中」，認為主要原因是文在寅政府主要勢力對前總統盧武鉉自殺身亡的心結所致，且從根本上來說，是將盧武鉉之死歸咎於李明博，「只是因為不能公開說明，所以才不斷強調朴槿惠和李明博的罪行不同。

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南韓媒體稱前總統李明博（左）未獲特赦的原因，在於總統文在寅認為李明博應該為另一名前總統盧武鉉（右）之死負責。圖為盧武鉉2008年2月出席李明博的就職典禮。（路透）

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