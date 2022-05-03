英相強森將向烏克蘭國會演說 承諾額外提供110億軍事援助

英國首相強森3日將向烏克蘭國會發表視訊演說，並宣布額外軍援烏克蘭。圖為強森4月初訪問基輔。（法新社）

2022/05/03 07:18

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭持續抵抗俄羅斯入侵，英國唐寧街10號（首相官邸）2日表示，首相強森（Boris Johnson）3日將向烏克蘭國會進行視訊演說，並宣布英國將額外提供烏克蘭3億英鎊（約新台幣110億）的軍事援助。

綜合外媒報導，自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，英國已提供烏克蘭大批反戰車飛彈、防空飛彈及數噸炸藥，日前還宣布要提供能發射飛彈的「風暴者」防空裝甲車。在新一輪的軍援中，英國將提供烏克蘭電子戰設備、火炮定位雷達、GPS干擾系統、夜視裝備，以及可以為孤立部隊提供後勤支援的重型無人機。

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此外，強森將向烏克蘭國會進行視訊演說，並以英國的二戰經歷作為演說內容，依照唐寧街10號發布的演講稿節錄內容，強森表示：「當英國在第二次世界大戰期間面臨入侵威脅時，英國國會就像烏克蘭國會一樣，在整個戰爭期間繼續開會，英國人民展現出的團結與決心，讓英國人民記得，最危險的時刻就是最好的時刻。」

強森強調：「現在是烏克蘭最好的時刻，是烏克蘭歷史發展中史詩般的篇章，將被後代銘記。你們的子孫會說，烏克蘭人向世界證明，和決心獲得自由的人民心中蘊藏的力量相比，侵略者的蠻力毫無意義。」

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