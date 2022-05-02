拉夫羅夫扯希特勒是猶太人犯眾怒 烏外交部再籲孤立俄羅斯

俄外長拉夫羅夫聲稱希特勒也是猶太人犯眾怒，烏克蘭外交部呼籲各國應進一步孤立俄羅斯。圖為烏外長庫列巴（Dmytro Kuleba）。（法新社）

2022/05/02 23:50

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯外交部長本月1日宣稱德國納粹領袖希特勒（Adolf Hitler）有猶太人血統，引發猶太國家以色列強烈不滿。對此，烏克蘭外交部跳出來聲援猶太民族，要求各國進一步孤立刻意歪曲歷史的俄羅斯。

根據《CNN》 報導，俄羅斯以「去納粹化」為由侵略烏克蘭，早前烏國總統澤倫斯基就表示，自己本身就是猶太人，不可能會有納粹思想，但俄外長拉夫羅夫昨天接受採訪時竟稱，希特勒其實也是猶太人，還說「最狂熱的反猶分子通常是猶太人」。

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對此，以色列隨即召見俄羅斯駐以色列大使，當面表達強烈不滿，怒斥拉夫羅夫的言論是「對歷史的完全歪曲，是對納粹主義受害者的嚴重侮辱！」

烏克蘭外交部今天（2日）也發聲明聲援猶太人，直言拉夫羅夫的狂言是對烏克蘭總統和猶太民族的反猶攻擊，這絕對不能接受，「俄羅斯已經在胡說八道，試圖為自己野蠻侵略烏克蘭辯護。事實上，俄外長不僅質疑烏克蘭民族的存在，而且質疑猶太大屠殺的存在，拉夫羅夫是在故意侮辱數百萬因納粹死去的猶太人。」

烏克蘭外交部呼籲各國政府採取一步措施孤立俄羅斯，並對俄羅斯的石油和天然氣實施禁運，相信此舉將剝奪俄羅斯軍隊的財政支持。

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