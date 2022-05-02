為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    拉夫羅夫扯希特勒是猶太人犯眾怒 烏外交部再籲孤立俄羅斯

    俄外長拉夫羅夫聲稱希特勒也是猶太人犯眾怒，烏克蘭外交部呼籲各國應進一步孤立俄羅斯。圖為烏外長庫列巴（Dmytro Kuleba）。（法新社）

    俄外長拉夫羅夫聲稱希特勒也是猶太人犯眾怒，烏克蘭外交部呼籲各國應進一步孤立俄羅斯。圖為烏外長庫列巴（Dmytro Kuleba）。（法新社）

    2022/05/02 23:50

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯外交部長本月1日宣稱德國納粹領袖希特勒（Adolf Hitler）有猶太人血統，引發猶太國家以色列強烈不滿。對此，烏克蘭外交部跳出來聲援猶太民族，要求各國進一步孤立刻意歪曲歷史的俄羅斯。

    根據《CNN》 報導，俄羅斯以「去納粹化」為由侵略烏克蘭，早前烏國總統澤倫斯基就表示，自己本身就是猶太人，不可能會有納粹思想，但俄外長拉夫羅夫昨天接受採訪時竟稱，希特勒其實也是猶太人，還說「最狂熱的反猶分子通常是猶太人」。

    對此，以色列隨即召見俄羅斯駐以色列大使，當面表達強烈不滿，怒斥拉夫羅夫的言論是「對歷史的完全歪曲，是對納粹主義受害者的嚴重侮辱！」

    烏克蘭外交部今天（2日）也發聲明聲援猶太人，直言拉夫羅夫的狂言是對烏克蘭總統和猶太民族的反猶攻擊，這絕對不能接受，「俄羅斯已經在胡說八道，試圖為自己野蠻侵略烏克蘭辯護。事實上，俄外長不僅質疑烏克蘭民族的存在，而且質疑猶太大屠殺的存在，拉夫羅夫是在故意侮辱數百萬因納粹死去的猶太人。」

    烏克蘭外交部呼籲各國政府採取一步措施孤立俄羅斯，並對俄羅斯的石油和天然氣實施禁運，相信此舉將剝奪俄羅斯軍隊的財政支持。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    俄外長狂言「希特勒有猶太血統」 以色列：嚴重侮辱納粹受害者
    2022/05/02 21:27

    俄外長狂言「希特勒有猶太血統」 以色列：嚴重侮辱納粹受害者
    俄羅斯警告恐爆「第三次世界大戰」 中國跳出來說話了
    2022/04/26 19:52

    俄羅斯警告恐爆「第三次世界大戰」 中國跳出來說話了

    資深藝人指定使用 瘦腰就靠「這款」
    先祭核威脅又裝君子？俄外交部長：俄羅斯正努力降低核戰爭風險
    2022/04/26 11:52

    先祭核威脅又裝君子？俄外交部長：俄羅斯正努力降低核戰爭風險
    又想幹嘛？昨結束與烏第5次談判 俄外交部長今會王毅
    2022/03/30 15:15

    又想幹嘛？昨結束與烏第5次談判 俄外交部長今會王毅
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播