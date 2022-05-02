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    俄外長狂言「希特勒有猶太血統」 以色列：嚴重侮辱納粹受害者

    俄羅斯外交部長拉夫羅夫稱希特勒有猶太血統，引發以色列強烈不滿。（美聯社）

    俄羅斯外交部長拉夫羅夫稱希特勒有猶太血統，引發以色列強烈不滿。（美聯社）

    2022/05/02 21:27

    〔即時新聞／綜合報導〕德國納粹1941年至1945年對近600萬猶太人進行種族滅絕行動，並設置集中營迫害猶太族群和反對派人士，此事讓希特勒（Adolf Hitler）成為十惡不赦的歷史罪人。沒想到俄外長拉夫羅夫週日（5/1）竟稱希特勒有猶太人血統，引發猶太國家以色列強烈不滿。

    根據《CNN》 報導，拉夫羅夫本月1日接受義大利電視台採訪時重申，俄羅斯對烏進行特別軍事行動的目的是為「去納粹化」，直言他對烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）是猶太人不以為意，「澤倫斯基自己提出一個論點，那就是他自己就是猶太人，怎麼可能會有納粹思想。我可能錯了，但希特勒也是猶太人，曾有聰明的猶太人說過，最狂熱的反猶分子通常是猶太人」。

    對此，以色列外交部週一（2日）召見俄羅斯駐以色列大使，當面表達強烈不滿。以國外交部長拉皮德（Yair Lapid）痛斥：「拉夫羅夫外長的言論令人髮指且不可原諒，也是可怕的歷史錯誤！」；以色列猶太大屠殺紀念館主席達揚（Dani Dayan）也在推特抨擊俄羅斯將烏克蘭人貼上納粹的標籤，強調希特勒是猶太人後裔的說法毫無根據，「這是對歷史的完全歪曲，是對納粹主義受害者的嚴重侮辱！」

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