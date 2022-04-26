為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    先祭核威脅又裝君子？俄外交部長：俄羅斯正努力降低核戰爭風險

    俄羅斯入侵烏克蘭後頻祭核威脅手段，拉夫羅夫卻表示俄羅斯正在「努力降低核戰爭的風險」。（歐新社）

    俄羅斯入侵烏克蘭後頻祭核威脅手段，拉夫羅夫卻表示俄羅斯正在「努力降低核戰爭的風險」。（歐新社）

    2022/04/26 11:52

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭後先搶佔車諾比核電廠，又頻祭核威脅手段，挾核武威脅全球，俄羅斯外交部長拉夫羅夫如今卻表示，俄羅斯正在「努力降低核戰爭的風險」，還「示警」不能低估這些風險。

    根據《CNN》報導，拉夫羅夫在25日電視台採訪中指出，核戰爭的風險「是真實的」，而且「不容低估」，還引述1980年代美國與蘇聯簽訂的《中程飛彈條約》，當時雙方領導人一致認同「不可能打勝核武戰爭，而核武戰爭也不應該發生」的概念，稱俄羅斯的「原則立場」依舊是「不接受核戰爭」。

    拉夫羅夫將一切風險推給西方，以及「西方對俄羅斯的拒絕信任」；《中程飛彈條約》在2019年8月正式宣告失效，拉夫羅夫特意強調，此後，雙方未能成功找到禁止中程核武的後繼條約，並將此歸咎於美國，表示是美國拒絕對俄羅斯總統普廷提出的暫停部署相關武器提議採取行動，「西方在此議題的主要反對意見純粹是他們不信任我們」。

    《中程飛彈條約》在1987年由時任美國總統雷根、蘇聯共產黨中央總書記戈巴契夫簽署，禁止美蘇兩國擁有、生產或試射可裝載核子與傳統彈頭、射程500至5500公里（即短、中、遠程）的所有陸基飛彈，但海基與空射飛彈不在此限。

    2018年10月，時任美國總統川普以俄羅斯違反條約為由宣布退出條約，2019年2月由時任美國國務卿龐皮歐正式宣告，美國翌日起不再履行條約義務，並啟動180天退出程序，俄羅斯在同年7月3日由普廷簽署暫停履行條約法案；同年8月2日，美國正式退出條約。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    烏軍報捷：2天內於赫爾松阻擋2次俄襲擊、殲滅48名敵軍
    2022/04/26 11:31

    烏軍報捷：2天內於赫爾松阻擋2次俄襲擊、殲滅48名敵軍
    軍武百科》俄軍主力戰車T-90升級版T-90M 投入烏克蘭戰場
    2022/04/26 11:18

    軍武百科》俄軍主力戰車T-90升級版T-90M 投入烏克蘭戰場

    十年磨一劍 「他」超前翻轉豪宅思維
    健康早亮紅燈？外媒：普廷出席「復活節彌撒」照片疑似造假
    2022/04/26 11:05

    健康早亮紅燈？外媒：普廷出席「復活節彌撒」照片疑似造假
    摩爾多瓦親俄叛離地區傳連續爆炸案 烏克蘭：俄羅斯特務挑釁行動
    2022/04/26 09:41

    摩爾多瓦親俄叛離地區傳連續爆炸案 烏克蘭：俄羅斯特務挑釁行動

    一之鄉x8more 網友推母親節健康好禮
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播