先祭核威脅又裝君子？俄外交部長：俄羅斯正努力降低核戰爭風險

俄羅斯入侵烏克蘭後頻祭核威脅手段，拉夫羅夫卻表示俄羅斯正在「努力降低核戰爭的風險」。（歐新社）

2022/04/26 11:52

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭後先搶佔車諾比核電廠，又頻祭核威脅手段，挾核武威脅全球，俄羅斯外交部長拉夫羅夫如今卻表示，俄羅斯正在「努力降低核戰爭的風險」，還「示警」不能低估這些風險。

根據《CNN》報導，拉夫羅夫在25日電視台採訪中指出，核戰爭的風險「是真實的」，而且「不容低估」，還引述1980年代美國與蘇聯簽訂的《中程飛彈條約》，當時雙方領導人一致認同「不可能打勝核武戰爭，而核武戰爭也不應該發生」的概念，稱俄羅斯的「原則立場」依舊是「不接受核戰爭」。

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拉夫羅夫將一切風險推給西方，以及「西方對俄羅斯的拒絕信任」；《中程飛彈條約》在2019年8月正式宣告失效，拉夫羅夫特意強調，此後，雙方未能成功找到禁止中程核武的後繼條約，並將此歸咎於美國，表示是美國拒絕對俄羅斯總統普廷提出的暫停部署相關武器提議採取行動，「西方在此議題的主要反對意見純粹是他們不信任我們」。

《中程飛彈條約》在1987年由時任美國總統雷根、蘇聯共產黨中央總書記戈巴契夫簽署，禁止美蘇兩國擁有、生產或試射可裝載核子與傳統彈頭、射程500至5500公里（即短、中、遠程）的所有陸基飛彈，但海基與空射飛彈不在此限。

2018年10月，時任美國總統川普以俄羅斯違反條約為由宣布退出條約，2019年2月由時任美國國務卿龐皮歐正式宣告，美國翌日起不再履行條約義務，並啟動180天退出程序，俄羅斯在同年7月3日由普廷簽署暫停履行條約法案；同年8月2日，美國正式退出條約。

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