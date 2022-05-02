紙老虎？俄羅斯慘遭「3股境外駭客勢力」圍勦

駭客組織「匿名者」（Anonymous）聲援烏克蘭。（翻攝自推特）

2022/05/02 22:00

〔編譯陳成良／綜合報導〕過去一年半來，俄羅斯的駭客組織利用勒索軟體讓美國最大燃料管線營運業者殖民管線公司（Colonial Pipeline）陷入停擺，還公佈企業受害者的敏感文件，有俄國組織甚至揚言，如果俄羅斯科技因制裁行動而受到箝制，將加強攻擊美國基礎設施。然而，據《華盛頓郵報》報導，俄烏戰事進入第3個月，疲於應付空前駭客攻擊浪潮的卻是俄羅斯，而不是美國，這股網路抗俄浪潮結合了政府活動、政治自願主義以及犯罪活動。

報導稱，駭客竊取了俄國的個人財務數據、破壞網站，並將數十年的政府電郵交給國外的反保密活動家。最近的一項調查顯示，3月份來自俄羅斯的密碼和其他敏感數據被公布到開放網路上的數量，超過了來自其他任何國家的資訊。

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俄國網路主管機關「聯邦通訊、資訊技術和大眾傳播媒體監督局」（Roskomnadzor）也難逃駭客毒手，該局一處地區辦公室的電腦緩存資料被公諸於世，其中除披露該局分析師關注的社交媒體話題外，還曝光該局一直向俄羅斯聯邦安全局（FSB）提供報告，讓該局持續逮捕異議人士。

全球最大的駭客組織「匿名者」（Anonymous）旗下一個名為「網路營六五」（Network Battalion 65）的團體，則是曝光了俄羅斯國營「全俄國家電視廣播公司」（VGTRK）20年的電郵內容。資安公司「Recorded Future」一名不具名研究人員告訴華郵，他預料這些資料被曝光，後續影響深遠。

曾任美國國務院首位網路議題協調官的潘特（Chris Painter）表示，此類活動激增有升高和干擾政府秘密行動的風險，但到目前為止，卻似乎協助美國在俄羅斯實現目標。「這些目標值得嗎？是的」，潘特說：「這是一個有趣的趨勢，他們現在成為這一切的目標。」

但專家警告說，俄羅斯駭客仍然具有進攻能力，可能會在最關鍵時刻加以運用，美國官員已敦促各機構作好因應準備。

華郵分析，這波攻擊浪潮中最大受害者，也許是俄羅斯網攻優勢的迷思，幾十年來，這種迷思震攝了其他國家的駭客及其境內犯罪分子，讓他們不敢輕易對俄羅斯發動網路攻擊行動，沒想到卻在這次侵烏行動栽跟頭。

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