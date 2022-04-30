為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    「他們說封4天...」 Youtuber錫蘭逃出上海：一支影片說不完的魔幻

    Youtuber「錫蘭Ceylan」居於上海，也受到封城影響，如今憑藉比利時國籍「逃離」上海。示意圖。（翻攝youtube頻道「錫蘭Ceylan」、法新社，本報合成）

    Youtuber「錫蘭Ceylan」居於上海，也受到封城影響，如今憑藉比利時國籍「逃離」上海。示意圖。（翻攝youtube頻道「錫蘭Ceylan」、法新社，本報合成）

    2022/04/30 15:48

    〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，上海官方防疫手段偏激，害命、缺糧事件頻傳；Youtuber「錫蘭Ceylan」居於上海也受到影響，如今憑藉比利時國籍「獲准」逃離上海。他坦言，單靠一支影片很難說完一切在上海發生的魔幻事件，也相當不解，為何上海人民能夠忍受這些不合理待遇。

    錫蘭「獲得批准」逃出上海，回到比利時首都布魯塞爾，29日發布新影片，其中回憶上海封城種種亂象，激動得飆出髒話，直呼「我們活得是2022年嗎」，「我這輩子真的從來沒見過這麼多魔幻的事情」，直到親身經歷過，才知道這些事情有多麼「荒誕和胡扯」。

    起先，「他們說封4天」，錫蘭表示，不少人囤糧只囤了4天，等待著4月5日解封，但當天解封令沒有來到，上海居民陷入無期限的等待，沒有人知道封城要封多久，囤糧吃完了，團購物資也進不了社區。錫蘭感嘆，自己因為事前多備了不少泡麵、加熱白飯才沒有餓肚子，他前後只收到3次上海政府配給的物資，最後一次只有8顆雞蛋。

    最初，上海表現出「共存」態度，卻突然告訴民眾要「清零」，但武肺流感化已成必然趨勢，Omicron變異株超強傳波力的特性也並非半途修改的防疫手段可抵禦，上海官方的反覆態度反映在疫情數字上。錫蘭表示，封城已久，病例卻仍不斷增加，雖然他不是病毒學家，但他有一些想法，猜測病毒可能是在人民每天被強制下樓接受篩檢時擠電梯、排隊時候傳播的。

    最讓他意外的是，「大家竟然能忍」；錫蘭表示，雖然網路上流傳諸多如「上海人的忍耐已經到了極限」等寫得很好的文章，但幾個小時後，這些文章就會「被消失」，到最後，上海人還是繼續忍著。網路上，更多的是假新聞流傳，什麼上海人可到超市買菜、高官巡視一般住家冰箱塞滿糧食云云，「然後大家還是繼續忍著」。

    他坦承自己還是喜歡被自己視為故鄉的上海，但也不想看見它變成如今一團糟的樣子，希望這一切對大眾而言是個看清楚現實的轉折點，因為這些事情不應該發生在21世紀2022年的現代社會。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    Youtuber「錫蘭Ceylan」居於上海，也受到封城影響，如今憑藉比利時國籍「逃離」上海。（翻攝youtube頻道「錫蘭Ceylan」）

    Youtuber「錫蘭Ceylan」居於上海，也受到封城影響，如今憑藉比利時國籍「逃離」上海。（翻攝youtube頻道「錫蘭Ceylan」）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    網瘋傳南非教師受困上海餓死 當局證實在封城期間過世
    2022/04/30 14:30

    網瘋傳南非教師受困上海餓死 當局證實在封城期間過世
    增3人死亡！本土+15033 新北破5000例最多
    2022/04/30 14:13

    增3人死亡！本土+15033 新北破5000例最多

    白沙屯媽祖聖杯！這法寶繞境護信眾
    南韓新增4.3萬例 睽違3個月首次低於5萬
    2022/04/30 14:03

    南韓新增4.3萬例 睽違3個月首次低於5萬
    謠言終結站》PCR沒漱口或吃甜橙、鹹菜會假陽性？ 專家澄清
    2022/04/30 13:11

    謠言終結站》PCR沒漱口或吃甜橙、鹹菜會假陽性？ 專家澄清
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播