「他們說封4天...」 Youtuber錫蘭逃出上海：一支影片說不完的魔幻

Youtuber「錫蘭Ceylan」居於上海，也受到封城影響，如今憑藉比利時國籍「逃離」上海。示意圖。（翻攝youtube頻道「錫蘭Ceylan」、法新社，本報合成）

2022/04/30 15:48

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，上海官方防疫手段偏激，害命、缺糧事件頻傳；Youtuber「錫蘭Ceylan」居於上海也受到影響，如今憑藉比利時國籍「獲准」逃離上海。他坦言，單靠一支影片很難說完一切在上海發生的魔幻事件，也相當不解，為何上海人民能夠忍受這些不合理待遇。

錫蘭「獲得批准」逃出上海，回到比利時首都布魯塞爾，29日發布新影片，其中回憶上海封城種種亂象，激動得飆出髒話，直呼「我們活得是2022年嗎」，「我這輩子真的從來沒見過這麼多魔幻的事情」，直到親身經歷過，才知道這些事情有多麼「荒誕和胡扯」。

請繼續往下閱讀...

起先，「他們說封4天」，錫蘭表示，不少人囤糧只囤了4天，等待著4月5日解封，但當天解封令沒有來到，上海居民陷入無期限的等待，沒有人知道封城要封多久，囤糧吃完了，團購物資也進不了社區。錫蘭感嘆，自己因為事前多備了不少泡麵、加熱白飯才沒有餓肚子，他前後只收到3次上海政府配給的物資，最後一次只有8顆雞蛋。

最初，上海表現出「共存」態度，卻突然告訴民眾要「清零」，但武肺流感化已成必然趨勢，Omicron變異株超強傳波力的特性也並非半途修改的防疫手段可抵禦，上海官方的反覆態度反映在疫情數字上。錫蘭表示，封城已久，病例卻仍不斷增加，雖然他不是病毒學家，但他有一些想法，猜測病毒可能是在人民每天被強制下樓接受篩檢時擠電梯、排隊時候傳播的。

最讓他意外的是，「大家竟然能忍」；錫蘭表示，雖然網路上流傳諸多如「上海人的忍耐已經到了極限」等寫得很好的文章，但幾個小時後，這些文章就會「被消失」，到最後，上海人還是繼續忍著。網路上，更多的是假新聞流傳，什麼上海人可到超市買菜、高官巡視一般住家冰箱塞滿糧食云云，「然後大家還是繼續忍著」。

他坦承自己還是喜歡被自己視為故鄉的上海，但也不想看見它變成如今一團糟的樣子，希望這一切對大眾而言是個看清楚現實的轉折點，因為這些事情不應該發生在21世紀2022年的現代社會。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

Youtuber「錫蘭Ceylan」居於上海，也受到封城影響，如今憑藉比利時國籍「逃離」上海。（翻攝youtube頻道「錫蘭Ceylan」）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法