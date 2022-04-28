率團訪台 自民黨青年局長：向世界宣傳日台強韌的連結

日本自民黨青年局小倉將信（中）與青年局國際副部長山口晉（右）、西野太亮（左）28日在自民黨總部召開記者會，說明下月3日將率團訪問台灣行程。（記者林翠儀攝）

2022/04/28 18:38

〔駐日特派員林翠儀／東京28日報導〕日本自民黨青年局相隔近3年將率團訪台，青年局長小倉將信28日在自民黨總部召開行前記者會。他表示，這次訪台不僅要向世界宣傳日台強韌的連結，而且還有很多包括經貿及安全保障方面的實務課題要討論，他也很感謝台灣方的協助和歡迎。

小倉預定下月3日率領自民黨青年局局長代理鈴木憲和、國際部長鈴木隼人和國際副部長山口晉與西野太亮等4名幹部、日本青年會議所2名幹部及工作人員共11人訪問台灣，5天行程將晉見拜會總統蔡英文、副總統賴清德，並拜會黨政高層人士與地方首長。小倉還說，超黨派挺台議員團體「日華議員懇談會」會長古屋圭司有託他一封親筆信，將轉交給蔡英文總統。

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青年局上次率團訪台是2019年8月，由當時局長佐佐木紀率領的百人訪台團，距今已相隔近3年。小倉很感謝台灣的協助，讓他們採取外交泡泡的方式訪台無需隔離，但也因此，這次訪台團人數縮到最小範圍。

被問及今年也是日台斷交50年，此行訪台是否就此有特別安排？小倉將信表示，雖然他沒有特別在意這件事，不過今年也是日中建交50周年，日中關係對日本也很重要，但對他而言，台灣是日本無可取代的朋友，所以他有強烈念頭，今年一定要大力炒熱台日的關係。

此行他們也預定前往李登輝前總統的墳前弔唁，也將到基隆參觀岸田文雄首相曾祖父「岸田和服店」在當地的舊址，小倉強調，這是對「日台友好羈絆」的再確認。

小倉表示，此次訪台不僅要向世界宣傳日台強韌的連結，還要很多實務課題將與相關人士進行討論，包括台積電（TSMC）赴日投資、台灣申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的準備狀況，還有高鐵新車廂的採購議題，日台在基建部分將如何合作，另外還有安全保障的問題。

出席今天記者會的山口晉也表示，他的太太是台灣人，非常重視與台灣的關係，如同安倍前首相說的「台灣有事就是日本有事」，建立堅靭的日台關係相關重要，另外他也認為與台灣在能源安全保障加強關係也很重要。

熊本縣選出的眾議員西野太亮對於TSMC到熊本投資一事表示，未來將協助TSMC與在地的溝通以創造雙贏。

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