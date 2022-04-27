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    烏克蘭「 獨腳士兵」堅持上前線！ 單腿開戰車保衛家園

    綽號「蚱蜢」的單腿烏克蘭士兵，在烏俄戰爭爆發後投入前線保家衛國。（圖取自烏克蘭國防部臉書）

    綽號「蚱蜢」的單腿烏克蘭士兵，在烏俄戰爭爆發後投入前線保家衛國。（圖取自烏克蘭國防部臉書）

    2022/04/27 23:43

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，迄今已經兩個多月，烏克蘭仍舊展現韌性，頑強抵抗，保衛國家。一名曾在頓巴斯戰爭期間投入戰事，綽號「蚱蜢」的烏克蘭士兵，儘管在2015年因戰爭丟掉了一條腿，仍堅持在如今國家危急存亡之際，踏上前線保衛家園。

    根據《АрміяInform》報導，「蚱蜢」在戰事發生之前，是個普通的烏克蘭公民，擁有家庭，職業是司機。2014年3月17日，「蚱蜢」到軍隊辦公室登記入伍，被分配到一個部隊當司機，在那裡學會駕駛戰車。

    2015年時，「蚱蜢」和同袍一起投入位於布季夫卡（Бутовка）的戰事，遭到敵方狙擊，「蚱蜢」大腿受傷，當場暈厥，被送到醫院，急救期間失血過多，心臟數度停止跳動，所幸最後保住小命，但也帶來不可挽回的後果，他的大腿部分以下截肢。

    驚人的是，他數十天後就重返戰場，用拐杖作為右腳踩踏油門，他自信地說，一條腿就足夠駕駛任何裝甲車以及戰車。之後，「蚱蜢」過了幾年平靜的生活，直到俄羅斯今年全面進攻烏克蘭，這次他仍選擇義無反顧投入前線，目前正在哈爾科夫參與防衛任務。

    烏克蘭國防部也在臉書分享「蚱蜢」的故事，許多網友被他的事跡感動，紛紛留言說，「向所有軍人們致敬，上帝會保佑他們」、「榮耀歸於我們的英雄！」、「真正的超級英雄」、「男人的楷模」。

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