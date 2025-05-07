罷雙吳涉造假連署 北檢傳賴苡任、李孝亮出庭

吳思瑤罷免案召集人賴苡任。（記者王定傳攝）

2025/05/07 15:01

〔記者王定傳／台北報導〕罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶的連署書被檢舉造假，台北地檢署4月間約談號稱「罷吳四騎士」等7名被告，訊後1人請回，6人交保，今日再傳喚吳思瑤罷免案召集人賴苡任及吳沛憶罷免案領銜人李孝亮，其中，賴昨天還表示，若偵查庭轉羈押庭，他已做好準備坦然面對司法，「那我就在裡面看書」；約中午2時許，賴現身北檢，面對媒體詢問，不發一語。

本案起因於幽靈連署不斷，除民進黨台北市議員劉耀仁告發罷團有違法情事外，民進黨發言人吳崢更發現，國民黨發動罷免民進黨立委連署案中，有上千名已過世的國民參與連署，因此告發連署罷免吳思瑤等13位民進黨立委的領銜人涉偽造文書。

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檢調約談十多位遭冒名連署罷免者，初步掌握確有「抄錄」情事，今年4月14日發動第一波搜索，約談國民黨台北市議員吳志剛辦公室主任滿志剛、國民黨立委羅智強辦公室主任陳冠安、吳沛憶罷免案召集人劉思吟及領銜人李孝亮、吳思瑤罷免案召集人賴苡任及領銜人張克晉共6名被告以及劉思吟丈夫林叡等證人。

檢方訊後將張克晉請回，並將劉思吟丈夫林叡從證人改列被告，訊後依偽造文書等罪嫌，諭令號稱「罷吳四騎士」滿志剛、賴苡任、劉思吟各50萬元交保、陳冠安20萬元交保，李孝亮及林叡則各30萬元交保。

檢調持續偵辦17日啟動第二波搜索，兵分6路直奔國民黨台北市黨部、第一區黨部等6處搜索，約談國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、總幹事姚富文、書記長初文卿及第一區黨部黨部執行長曾繁川，訊後聲押4人，台北地院裁定姚、初收押禁見，黃呂、曾無保請回，檢方對黃呂交保裁定提抗告成功，北院後來召開羈押庭將黃呂收押禁見，全案仍在偵辦中。

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