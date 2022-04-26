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    中國商飛副總設計師在上海當志工 心肌梗塞等不到救護車猝逝

    中國商用飛機CR929機型副總設計師孟慶功，在上海當志工時突然心肌梗塞，卻因等不到救護車而逝世。（圖擷自微博）

    中國商用飛機CR929機型副總設計師孟慶功，在上海當志工時突然心肌梗塞，卻因等不到救護車而逝世。（圖擷自微博）

    2022/04/26 16:10

    〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情蔓延，重災區上海市因封城發生不少延誤送醫導致死亡的事件，稍早更傳出在上海當志工的中國商用飛機CR929機型43歲副總設計師孟慶功突然心肌梗塞，卻因等不到救護車不幸去世消息。

    綜合中媒報導，孟慶功是中國商飛複合材料中心副主任、區域航線客機ARJ21主任設計師、遠程廣體飛機CR929副總設計師，從今年3月開始就在自己居住的上海錦峰苑小區當志工，孰料近來有張微信聊天擷圖在網路上瘋傳，當中指稱孟慶功已在4月24日晚間9時許突發疾病死亡。

    消息指出，當時孟慶功家人有打電話給120（中國急救電話號碼），孰料一直都排不到救護車，最後妻子親自開車載他去醫院，但孟慶功途中已然沒有生命跡象。

    中國商飛目前已確認孟慶功在上海過世，錦峰苑小區所在的上海莘莊工業區相關人士，也證實孟慶功是在家裡心肌梗塞，但強調他是「馬上就去了醫院，他妻子陪同到了醫院，後來搶救無效死亡。」

    不過，孟慶功的同學直指「老孟心梗排不上救護車，自己下樓就沒了...老孟用自己的離開告訴我們，現在晚上9點的上海，也會叫天天不靈，叫地地不應。」此外，微博上揭露孟慶功死訊的擷圖陸續被封鎖，因此中國網友質疑等不到救護車一事遭到官方「和諧（指搓湯圓）」。

    相關新聞請見︰

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    孟慶功同學在聊天群指出，「老孟心梗排不上救護車，自己下樓就沒了。」（圖擷自微博）

    孟慶功同學在聊天群指出，「老孟心梗排不上救護車，自己下樓就沒了。」（圖擷自微博）

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