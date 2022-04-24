上海強推硬隔離 鐵網封樓門、保安24小時值守

上海封城持續近一個月，疫情卻遲未降溫，部分地區昨再啟動「硬隔離」措施，網友也PO圖分享多區樓面、門口被用鐵網封死的相關畫面。（圖擷自網路）

2022/04/24 08:15

〔即時新聞／綜合報導〕中國上海武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情延燒，官方封城持續近一個月，疫情卻遲未降溫，昨日本土病例再破2萬例，部分確診數增幅較大的地區，也為此啟動「硬隔離」措施，網友也PO圖分享多區樓面、門口被用鐵網封死的相關畫面，官方公告也表示將安排保安24小時值守。

上海近期疫情嚴峻，昨再新增2萬3370例本土病例，占昨日全國本土確診約96%，且還新增死亡病例12例，打破前幾天確診和無症狀感染者人數逐日下降的趨勢。其中浦東新區、松江區、寶山區、黃浦區和楊浦區等地區，確診數增加幅度較大，浦東新區較前日增加約3000例，松江區較前日增加約2000例，寶山區較前日增加約1000例。

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綜合媒體報導，雖然民怨沸騰，當局仍持續加強封控，上海市衛生健康委一級巡視員吳乾渝昨日表示，針對社區防控，封控區要嚴格做到「區域封閉、足不出戶」，管控區做到「人不出小區、嚴禁聚集」。針對聚集性疫情較為突出的企業、工地等，也進一步強化單位主體責任，落實封控措施，嚴格落實閉環管理，加強健康監測和人員篩查，做好廠區內的環境清潔消毒，督促員工做好個人防護。

繼先前多個行政區已使用鐵絲網封閉道路，浦東新區昨日也發出公告，推進「硬隔離」措施，對片區、樓棟（涉疫單元及整棟樓的相鄰單元）的封控區做好硬隔離，包含寶山區、徐匯區等多區樓面、門口被用鐵網封死，且硬隔離區除了要求必須留有設置核酸檢測的空間，也安排保安24小時值守，變本加厲的封控也讓民眾更加憤怒，也傳出部分民眾與安裝鐵網的人員發生衝突。

浦東長島路的一處電箱前一晚起火，也進一步引發民眾憤怒，擔心若萬一發生火災，每個樓門卻都被裝上鐵網無法進出，質疑違反消防規定，也有民眾擔心，若深夜有民眾突發疾病，又該如何是好。

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上海封城持續近一個月，疫情卻遲未降溫，部分地區昨再啟動「硬隔離」措施，網友也PO圖分享多區樓面、門口被用鐵網封死的相關畫面。（圖擷自網路）

繼先前多個行政區已使用鐵絲網封閉道路，浦東新區昨日也發出公告，推進「硬隔離」措施。（圖擷自網路）

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