人不如狗？上海暴風雨還篩檢 方艙醫院被吹倒男子全裸趴地

上海昨日遭遇強對流天氣，當地傳出有方艙醫院及採檢站被吹倒，還有一名原本正在淋浴的男子只能赤裸匍匐在馬路上，遭旁人錄下PO網，引發議論。（圖擷自網路）

2022/04/26 10:25

〔即時新聞／綜合報導〕中國上海武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情近日持續延燒，雪上加霜的是，當地昨日更遭遇強對流天氣，在暴風雨肆虐下，當地民眾仍被要求必須冒雨排隊篩檢，在網路上更傳出有方艙醫院被吹倒，導致一名原本正在淋浴的男子只能赤裸匍匐在馬路上，相關問題引發民怨。

綜合媒體報導，受強對流影響，昨日上海氣象台發布大風、冰雹、雷電黃色預警信號，昨下午當地下起暴風雨，但令人傻眼的是，儘管惡劣天氣來襲，當地民眾仍被要求必須排隊篩檢，頂著狂風暴雨篩檢的民眾驚恐哀嚎，氣得大罵人還不如狗。

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除此之外，暴風雨也造成防疫帳篷被狂風掀翻，在地上翻滾，網路上也傳出，有部分方艙醫院及臨時採檢站被吹垮，身穿白色防護服的人員也被吹倒，還有一名赤身裸體的男子為了保護隱私，只能被迫在風雨中趴在路面上，據指他原本是在方艙醫院內淋浴，沒想到淋浴間會整個被吹垮。

在相關畫面於網路上瘋傳後，還有網友用食物照作對比，雖然引起不少網友熱議，但也有人砲轟，旁觀的人還有閒情在旁邊錄影，卻不上前搭救，認為一樣都是有家不能回的人，為何不能互相幫忙，哪怕遞一件衣服給他也好。

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上海昨日下起暴風雨，有部分方艙醫院及臨時採檢站被吹垮，導致一名原本正在淋浴的男子只能赤裸匍匐在馬路上，在網路上竟有網友將他與食物照做對比。（圖擷自網路）

上海昨日遭遇強對流天氣，在暴風雨肆虐下，當地民眾仍被要求必須冒雨排隊篩檢，引發民怨。（圖擷自網路）

暴風雨造成防疫帳篷被狂風掀翻，身穿白色防護服的人員也被吹倒。（圖擷自網路）

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