中國22省再增逾1.7萬本土病例 上海佔95％

中國昨日新增1萬7724例本土案例，疫情遍及上海、吉林、山東、遼寧、廣東等22省。其中有1萬6980例本土案例在上海，占整體比例近96%，且單日再增52例死亡。（歐新社）

2022/04/26 10:46

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續延燒，據中國國家衛生健康委員會指出，昨日新增1萬7724例本土案例，疫情遍及吉林、上海、山東、遼寧、廣東等22省。其中有1萬6980例本土案例在上海，占整體比例近96%，且單日再增52例死亡。

中國國家衛生健康委員會今日公告指出，昨日中國新增確診1923例，包含境外移入15例，本土新增1908例。本土中包含上海1661例，江西91例，吉林44例，北京32例，遼寧25例，黑龍江18例，浙江8例，河南8例，內蒙古6例，河北2例，山西2例，江蘇2例，山東2例，湖南2例，廣東2例，安徽1例，四川1例，青海1例。其中上海新增52例死亡病例。

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公告也指出，昨日新增無症狀感染者1萬5889例，其中境外移入73例，本土1萬5816例，本土上海15319例，江蘇112例，吉林101例，山東62例，河北49例，江西46例，遼寧39例，浙江34例，黑龍江18例，安徽10例，河南9例，雲南6例，湖北3例，天津2例，廣西2例，四川2例，北京1例，青海1例。

中國衛健委也指出，截至4月25日24時，中國累計確診20萬5257例，累計死亡病例4828例，現有確診病例2萬8726例當中，有341例是重症病例。

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