悚！烏國官方控訴：俄計劃動用「化武」逼出亞速鋼鐵廠內軍民

烏國官方稍早控訴，俄軍接下來恐出動「化學武器」將鋼鐵廠的烏國守軍、平民以「煙熏」方式逼出，圖為美國商用衛星影像公司「行星實驗室」（Planet Labs PBC）於本月24日攝下亞速鋼鐵廠的空拍照。 （美聯社）

2022/04/26 16:15

〔即時新聞／綜合報導〕俄軍先前針對烏南港城馬立波（Mariupol）內的亞速鋼鐵廠（Azovstal）進行圍攻，據傳目前廠內除固守的軍人之外，仍有1000位左右的平民，而烏國官方稍早控訴，俄軍接下來恐出動「化學武器」，將鋼鐵廠的烏國守軍、平民以「煙熏」方式逼出，狀況不容樂觀。

據英媒《每日郵報》報導，烏克蘭國防部表示，俄羅斯計劃使用化學武器，將目前受困在亞速鋼鐵廠的士兵及民眾，透過「煙熏」方式逼出，來避免造成俄軍的兵力損失。

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而烏國情報部門則說，針對那些拒絕莫斯科條件，不願投降的烏國軍民，俄軍打算出動包含有毒戰爭物質的炸彈及飛彈，進行攻擊。

烏克蘭國防部情報總局（Chief Directorate of Intelligence）25日表示，來自輻射、化學及生物防禦部隊的俄軍，將同時使用氣溶膠（Aerosol），來傳播化學武器，並可能會用其攻擊亞速鋼鐵廠。

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