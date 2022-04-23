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    俄軍砲擊哈爾科夫和尼古拉耶夫 猛攻亞速鋼鐵廠

    俄羅斯軍隊又開始發動砲擊，攻擊烏國東北部城市哈爾科夫的平民設施，並恢復進攻困守亞速鋼鐵廠的烏軍。（路透）

    俄羅斯軍隊又開始發動砲擊，攻擊烏國東北部城市哈爾科夫的平民設施，並恢復進攻困守亞速鋼鐵廠的烏軍。（路透）

    2022/04/23 22:39

    〔中央社〕烏克蘭官員今天表示，俄羅斯軍隊砲擊烏國東北部城市哈爾科夫的平民設施，南部城市尼古拉耶夫昨夜也遭到俄軍砲擊。俄軍並對東南部港市馬立波困守亞速鋼鐵廠的烏軍恢復進攻。

    美國有線電視新聞網（CNN）報導，哈爾科夫州（Kharkiv）州長席尼胡波夫（Oleh Syniehubov）表示：「俄羅斯占領軍持續對哈爾科夫市和哈爾科夫州的平民設施開火，今天白天轟擊了56次，結果造成19人受傷、2人死亡。」

    哈爾科夫平民已連續多日遭受猛烈砲擊，席尼胡波夫宣布，當地時間今晚7時至明晨5時全州實施宵禁。

    尼古拉耶夫州（Mykolaiv）州長金恩（Vitaliy Kim）今天表示，俄軍昨天深夜再度砲擊尼古拉耶夫市，擊中一家咖啡館，所幸無人傷亡。當局因此在明天東正教復活節禮拜開始前，於今晚7時至明晨5時實施宵禁。

    路透社報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）今天則在國營電視台表示，俄軍已恢復對亞速鋼鐵廠（Azovstal）空襲，試圖攻占烏軍在馬立波（Mariupol）殘餘部隊的最後據點。

    他說：「敵軍正企圖扼殺馬立波守軍在亞速鋼鐵廠的最後反抗力量。」

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