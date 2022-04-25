詭？俄軍宣稱停火讓馬立波難民撤離 烏國副總理：別上當！

俄國防部宣稱暫時停火，讓困在馬立波亞速鋼鐵廠的難民撤離；但烏克蘭方面緊急澄清，此事未達成協議，呼籲別輕易相信。（路透）

2022/04/25 21:29

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯國防部25日突宣布，俄軍會暫時對烏克蘭東部馬立波（Mariupol）亞速鋼鐵廠（Azovstal）開火，讓平民安全撤離。對此，烏國副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）表示，烏方並未與俄方就疏散亞速鋼鐵廠難民一事達成協議，直言俄軍的安全保障不可信。

根據《CNN》 報導，目前馬立波大多數難民都躲在亞速鋼鐵廠，俄羅斯國防部週一宣布，在馬立波的俄軍於莫斯科時間25日下午2點起（台灣時間晚間7點）會暫時停火，並將將部隊撤出到安全距離外，確保平民能從他們自己選擇的路線撤離。

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對此，烏國副總理韋列舒克透過通訊軟體Telegram表示，烏方並未與俄方針對疏散亞速鋼鐵廠難民一事達成協議，「如果俄羅斯人之前沒有多次破壞人道主義走廊的不良紀錄，那麼今天俄方的聲明是可以相信的。人道走廊應該是雙方同意開放，單方面宣布的走廊不提供安全保障，因此我正式且公開宣布，今天並沒有開放亞速鋼鐵廠人道走廊。」

韋列舒克接著說，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）將於26日訪問俄羅斯，並與俄國總統普廷見面，烏方已要求古特瑞斯啟動並保證為來自亞速鋼鐵廠的平民提供一條疏散廊道，「我們希望聯合國秘書長與俄羅斯代表的會談取得成效」。

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